Parc industriel de Hassi-Benabdallah à ouargla : Un projet prometteur

Le parc industriel projeté dans la commune de Hassi Benabdallah (wilaya d’Ouargla) est considéré comme l’un des investissements prometteurs susceptibles de jouer un rôle principal en matière de diversification de l’économie et de valorisation du potentiel de production nationale, estiment des responsables locaux du secteur de l’Industrie et des Mines.

Occupant une superficie de 500 hectares (32 km du chef-lieu de la wilaya) à proximité de la RN-53, ce projet fait partie d’un programme d’aménagement d’une cinquantaine de parcs industriels à travers le pays, selon les normes internationales en vigueur, a-t-on précisé. Piloté par l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière (Aniref), ce programme à pour objectif d’élargir le tissu industriel à l’échelle nationale, tout en assurant un développement local approprié et durable, a-t-on souligné.

Conformément au décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant règlementation des marchés publics, la réalisation de travaux d’aménagement de parc industriel de Hassi Benabdallah a été provisoirement attribuée à un groupement d’entreprises nationales (KEGT/ EVSM) pour un montant global estimé à plus de 8,11 milliards de DA, avec le concours d’un bureau d’étude spécialisé, a fait savoir le premier responsable de la direction régionale (Sud-est) de l’Aniref, qui coiffe les wilayas de Ouargla, Biskra, El-Oued, Illizi, Tamanrasset et Ghardaïa. Cette opération, qui attend la levée définitive du gel, porte notamment sur la réalisation des réseaux divers (AEP, assainissement, électricité et gaz), ainsi que d’autres installations, dont un bloc de gestion et cinq zones d’accompagnement (logistique, commerce, recherche, service et équipement), indique Mohamed Fouad Bahri. Une fois achevée, elle permettra d’offrir aux investisseurs toutes les commodités requises pour réaliser leurs projets au niveau de ce nouveau parc doté d’une surface concessible répartie en 126 lots réservés à diverses filières industrielles (lourde, légère, agroalimentaire, électroménager, manufacturière, pétrochimique et pharmaceutique), a-t-il dit.



Une vingtaine de projets déjà retenus



Au moins, vingt projets versés dans différents créneaux d'activité économique sont déjà identifiés pour être affectés vers le parc industriel de Hassi Benabdallah, a-t-il ajouté. Basée à Ouargla, la direction régionale de l’Aniref est chargée aussi de la gestion, du suivi et du pilotage des travaux d’aménagement d’autres parcs industriels à réaliser dans la région Sud-est du pays, selon le même responsable. Il s’agit de quatre parcs industriels à Oumache (Biskra) et Guemmar (El-Oued) d’une superficie de 200 ha chacun, en plus de celui de Oued N’chou (Ghardaïa / 100 ha) et In-Aménas (Illizi/ 64 ha), a-t-il détaillé. S’agissant de l’importance du transport dans le développement économique, la wilaya d’Ouargla, qui englobe une douzaine de zones d’activités à travers différentes communes et une zone industrielle à Touggourt (crée en 1976), dispose d’un réseau routier composé essentiellement d’axes d’importance régionale, nationale, en plus d’une ligne ferroviaire reliant Touggourt à Biskra, en attendant la réalisation du projet de la ligne ferroviaire entre Touggourt et Hassi Messaoud via la ville Nouvelle de Hassi Messaoud, signale-t-on. La wilaya d’Ouargla compte également trois infrastructures aéroportuaires classées, à savoir les aéroports Krim Belkacem (Hassi Messaoud), Ain El-Beida (Ouargla) et Sidi Mahdi (Touggourt), appelées à contribuer à l’amélioration de l’accessibilité.