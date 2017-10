Recherchées par Interpol : Récupération de 6 voitures de luxe

Les services de Sûreté de la wilaya d'Oum El-Bouaghi ont récuperé 6 voitures de luxe, recherchées par Interpol, indique mercredi dernier un communiqué de la direction générale de sureté nationale (DGSN).

Suite aux informations reçues au niveau de la cellule Interpol relevant du service de la police judiciaire d'Oum El Bouaghi, sur l'entrée sur le sol national de véhicules de différentes marques recherchés par Interpol, et après d'intenses recherches et une enquête approfondie, 6 voitures de luxe volées dans plusieurs pays européens ont été récupérées, outre la saisie du passeport d'un individu faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international.

Ces véhicules ont été remis aux services spécialisés, avec constitution de dossiers judiciaires à l'encontre des mis en cause et leur déferrement devant les autorités judiciaires territorialement compétentes.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, les services de la Sûreté de la wilaya de Skikda ont arrêté deux individus âgés de 30 et de 40 ans, soupçonnés d'irrigation de cultures avec des eaux usées.

Apres constatation de visu, les mêmes services ont trouvé deux moteurs qui pompaient de l'eau au niveau de deux bassins «contenant des eaux usées», utilisées pour l'irrigation de près d'un hectare de terres agricoles réservées à la culture des oignons, où des échantillons ont été prélevés (récolte et eau). Apres la saisie des deux moteurs, les deux suspects ont été arrêtés et une enquête a été instruite à cet effet.

Les résultats des analyses des eaux effectuées par la direction de l'environnement de Skikda ont démontré que le taux de pollution «est élevé». Après finalisation de la procédure judiciaire, les deux mis en cause ont été présentés aux autorités judiciaires compétentes.

Dans le cadre des efforts de lutte contre la vente illégale de boissons alcoolisées, les forces de police des wilayas de Tlemcen, d'El Oued et d'Oum El Bouaghi ont saisi d'importantes quantités de boissons alcoolisées non facturées, estimées à 12.488 unités de différents volumes, destinées à la contrebande, outre l'arrestation de 5 suspects. (APS)