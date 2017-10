250 malades nécessiteux concernés à Aflou : Interventions chirurgicales gratuites

Quelque 250 malades nécessiteux, atteints de la cataracte, bénéficieront d’interventions chirurgicales dans le cadre des quatrièmes journées médico-chirurgicales ouvertes mercredi à l’hôpital Abdelkader-Bedjerra à Aflou (Laghouat).

Initiée par l’association «Tagemi», en coordination avec la direction locale de la santé et de la population (DSP), cette action de solidarité, qui s’étalera sur une semaine, est encadrée par un staff médical et paramédical spécialisé, bénévoles, issus de différentes régions du pays, a indiqué le président de l’association, Mohamed Benyoucef.

Placées sous le slogan : «Vos yeux sont les nôtres», ces journées médico-chirurgicales, précédées de près de 1.200 consultations ophtalmologiques gratuites en direction des catégories défavorisées, s’assignent comme objectifs l’ancrage des valeurs de solidarité et de cohésion sociale et la consolidation de l’esprit humanitaire, a indiqué

M. Benyoucef. Fondée en 2006 dans la commune d’El-Atteuf (Ghardaia), l’association «Tagemi», à caractère humanitaire et culturel, s’emploie à donner de l’aide aux catégories sociales vulnérables.



22 spécialistes affectés aux établissements hospitaliers d’El-Oued



Sur un autre plan et afin de renforcer l’encadrement médical et améliorer les prestations de santé dans les wilayas du Sud, environ 22 praticiens spécialisés ont été affectés cette année aux établissements hospitaliers de la wilaya d’El-Oued, a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP.

L’opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de tutelle visant à assurer une meilleure prise en charge des populations des wilayas du Sud en matière de santé et à remédier au déficit dans l’encadrement médical et paramédical. Ces praticiens concernent une douzaine de spécialités, à savoir quatre spécialités chirurgicales et huit médicales, ayant longtemps fait défaut dans les établissements hospitaliers de la wilaya en raison du refus des praticiens d’exercer dans le Sud, a indiqué à l’APS le DSP, Noureddine Rezgui.

Lors de l’opération d’affectation, il a été d’abord tenu compte des besoins des établissements en spécialités en rapport avec la prise en charge des urgences médicales, tels que les spécialités de phtisiologie, gynécologie et anesthésie-réanimation, a-t-il souligné.



Des caravanes médicales et des consultations externes



Les praticiens spécialistes affectés sont cinq chirurgiens orthopédistes, deux praticiens dans chacune des spécialités de radiologie, médecine du travail, médecine interne, phtisiologie, et anesthésie-réanimation, en plus d’un praticien pour chacune des spécialités de gynécologie-obstétrique, autopsie médicale, psychiatrie, pédiatrie, néphrologie, biochimie et épidémiologie.

Ils ont été affectés au niveau de trois structures de santé, principalement l’établissement public hospitalier Benamor-Djillani au chef lieu de wilaya qui couvre les besoins de plus de 80% de la population de la wilaya et qui a accueilli près de la moitié de ce renfort. Viennent ensuite l’établissement hospitalier spécialisé Mère-Enfant à El-Oued, et l’établissement public hospitalier de Djamaâ, selon la même source.

Pour faire bénéficier la population des services de ces praticiens spécialistes, la DSP a arrêté un programme, en coordination avec les établissements publics hospitaliers et les établissements de santé de proximité, afin d’organiser des consultations médicales spécialisées, via des caravanes médicales et des consultations externes au niveau des polycliniques, à travers les 30 communes de la wilaya, notamment dans les zones enclavées, a révélé M.Rezgui.

R. S.