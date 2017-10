Litiges politiques au Kenya : L’UA appelle à une résolution pacifique

L'Union africaine (UA) a appelé, mercredi, à résoudre de manière pacifique les points litigieux, avant le déroulement du nouveau scrutin présidentiel au Kenya prévu le 26 octobre.

Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, continue de suivre avec préoccupation les développements politiques récents au Kenya, depuis le verdict de la Cour suprême kenyane annulant les résultats de l'élection présidentielle du 8 août 2017, et la programmation par la suite d'un nouveau scrutin le 26 octobre, indique un communiqué de l'UA. Alors qu'il ne reste que quelques jours avant ces élections, le président de l'UA est préoccupé par toutes les actions et déclarations qui pourraient affecter négativement la tenue du nouveau scrutin présidentiel dans les conditions prévues. Il a appelé toutes les parties prenantes à s'abstenir de toute action ou déclaration susceptible de faire dérailler le processus de démocratisation du Kenya, entacher l'intégrité des élections prévues ou troubler la paix et la stabilité du pays avec des conséquences négatives pour le développement socio-économique du pays. «Il est important que toutes les parties se réunissent pour trouver une solution pacifique à l'impasse politique actuelle, caractérisée par des manifestations dans les rues d'une part et par une proposition d'amendement de la loi électorale d'autre part, à l'approche des élections». Le président de l'UA a également appelé toutes les parties prenantes à travailler avec la Commission indépendante des élections et des frontières (IEBC) pour veiller à ce que les nouvelles élections aient lieu comme prévu et à s'abstenir de toute action ou déclaration qui affecterait l'indépendance de l'IEBC.