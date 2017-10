Prix Nobel de littérature : Le Britannique Kazuo Ishiguro élu

Le prix Nobel de littérature 2017 a été attribué au Britannique Kazuo Ishiguro, auteur des «Vestiges du jour», qui succède au poète-musicien américain Bob Dylan, a annoncé l'Académie suédoise jeudi à Stockholm. Kazuo Ishiguro, 62 ans, «a révélé, dans des romans d'une puissante force émotionnelle, l'abîme sous notre illusoire sentiment de confort dans le monde», a commenté la secrétaire perpétuelle de l'Académie suédoise, Sara Danius, au moment de l'annonce rituelle sous les ors de la salle de la Bourse à Stockholm. Son roman le plus connu, «Les Vestiges du jour» (1989), porté au cinéma en 1993 par James Ivory avec Anthony Hopkins et Emma Thompson, a été salué par le prestigieux Man Book Prize qui récompense une œuvre de langue anglaise. «Si on mêle Jane Austen et Kafka, on obtient Kazuo Ishiguro», a ajouté Sara Danius. Kazuo Ishiguro confirme l'écrasante domination des anglophones au palmarès du prix Nobel de littérature, avec 29 lauréats contre 14 francophones. Il succède à Bob Dylan. Décerné pour la première fois en 1901 (à l'écrivain français Sully Prudhomme), le Nobel de littérature a récompensé, pour l'immense majorité de ses 114 récipiendaires, des romanciers, de sexe masculin (14 femmes seulement), âgés en moyenne de 65 ans. L'Académie établit chaque année, en février, une liste de toutes les candidatures qui lui ont été soumises par des personnalités habilitées à le faire (anciens lauréats, universitaire, etc.), avant de la réduire en mai à cinq noms, sur lesquels ses membres planchent pendant l'été avant de choisir l'élu. (APS)