Prix « Tahar Ouettar » : La liste des romans dévoilée

Le jury du prix Tahar Ouettar du roman en langue arabe a dévoilé jeudi la liste longue des romans en lice, au nombre de 12, indique l'Association dans un communiqué. Présidé par le romancier Ouassini Laredj, le jury compte des membres éminents dont des universitaires, des chercheurs, des critiques et des écrivains. La liste courte sera annoncée dans deux semaines et comportera cinq noms, avant de dévoiler le nom du lauréat de la première édition durant les journées de la prochaine session du Salon international du livre d'Alger, prévu le 26 octobre en cours. L'association Nawafidh Thakafia (Fenêtres culturelles) œuvre à «concrétiser une tradition artisanale au prix» qui a été lancée fin 2016, et ce en choisissant «un jury faisant l'unanimité en lui offrant la liberté d'action», selon Riad Ouettar, président de l'association. (APS)