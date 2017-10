Forum des pays exportateurs de gaz : L’Algérie abritera le futur institut de recherches gazières

La 19e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG) a décidé officiellement, hier à Moscou, que l’Algérie abrite le futur siège de l’Institut de recherches gazières.

En confiant ce projet à l’Algérie, les pays membres du FPEG confirment ainsi la résolution adoptée, en ce sens, en 2015 lors du Sommet des chefs d’Etats et de gouvernement. La décision prise à Moscou, intervient après la présentation de l’étude de faisabilité élaborée par un bureau d’études international, laquelle a démontré l’apport considérable qu’apportera cet institut, une fois réalisé, aussi bien pour le FPEG en tant qu’institution, que pour ses pays membres.



Réflexion pour un programme quinquennal



Cette 19ème réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz a examiné la situation du marché mondial du gaz et élaborer une stratégie commune pour la période 2018-2022. Tenue en présence du ministre russe de l’Energie Alexander Novak et du secrétaire- général sortant, l’Iranien Mohammed Adeli, la 19e réunion ministérielle a vu la participation des ministres du secteur de l’ensemble des pays membres, dont l’Algérie représentée par le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni. M. Guitouni a pu s’entretenir, en marge des travaux, avec ses homologues de Russie, d’Egypte Tarek al-Molla, du Venezuela Eulogio Del Pino, et du Qatar Mohammed al Sada. Au cours de la réunion du FPEG, les ministres ont examiné essentiellement la situation du marché mondial du gaz et ont évoqué la nécessité de l’élaboration d’un plan de travail quinquennal pour le Forum pour la période 2018-2022. Les participants à la 19ème réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz, devaient également procéder à l’élection d’un nouveau secrétaire général en remplacement du SG sortant l’Iranien Mohammed Adeli. Le FPEG est une organisation intergouvernementale créée lors de la 8ème session du forum informel des mêmes pays, tenue à Moscou en décembre 2008. Elle est composé actuellement de 12 pays membres: Algérie, Bolivie, Guinée équatoriale, Egypte, Iran, Libye, Nigeria, Qatar, Russie, Trinidad et Tobago, Emirats Arabes Unis et Venezuela, ainsi que de sept (7) pays observateurs: Irak, Kazakhstan, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pérou et Azerbaïdjan. La cérémonie d’ouverture de la “Semaine russe de l’Energie” a été marquée par la participation du président russe Vladimir Poutine à la session plénière “Energie pour la croissance mondiale”, organisée mercredi à Moscou à l’occasion du premier Forum international sur l’efficacité énergétique et le développement de l’énergie. Vladimir Poutine a prononcé une allocution au cours de laquelle il a souligné que les disparités actuelles dans le domaine des technologies “représentent une menace évidente” pour le secteur mondial de l’énergie. “Les inégalités technologiques croissantes représentent indéniablement un danger pour l’industrie mondiale de l’énergie. Je souligne que nous sommes prêts à coopérer dans le domaine de l’énergie avec tous les partenaires intéressés sur la base des principes d’égalité et de profit mutuel”, a notamment déclaré Poutine. Ce rendez-vous économique entrant dans le cadre de la “Semaine russe de l’énergie”, prévu du 3 au 7 octobre, a vu la participation de représentants de grandes entreprises et organisations internationales de l’énergie, aux côtés des experts mondiaux en la matière. Une cinquantaine d’événements commerciaux sont prévus dans le cadre du programme officiel de la Semaine de l’énergie russe qui comporte également la tenue à Saint-Pétersbourg, d’un un Forum international du Gaz du 4 au 6 octobre. Parmi les sujets soumis à débat, figurent le programme énergétique mondial, les principales tendances du secteur de l’énergie, ainsi que les défis existants dans ce secteur. (APS)