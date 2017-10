Élections locales du 23 novembre : La transparence du scrutin est constitutionnalisée

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (P/HIISE), Abdelwahab Derbal, a déclaré hier à la faculté de droit de l’université Badji-Mokhtar de Annaba que «la transparence des élections n’est plus liée avec une quelconque instruction ou discours ou encore une promesse politique». Intervenant à l’ouverture d’une conférence régionale de formation en prévision des élections locales du 23 novembre prochain, il a détaillé ses propos en soulignant que la question de la transparence des élections a été désormais constitutionnalisée». Le président de la HIISE a expliqué la portée des articles 193 et 194 de la constitution qui fixent le rôle de l’administration et la transparence dans les élections, avant d’insister sur l’importance de la formation des personnes impliquées dans l’organisation des élections, notamment la corporation des magistrats. La formation représente, a-t-il soutenu, la colonne vertébrale pour un bon déroulement et la crédibilité des élections. Elle doit concerner tous ceux qui ont un rapport avec les élections, y compris la presse et les partis politiques, a-t-il martelé.

La formation des partenaires du processus électoral est «une question fondamentale» pour accomplir leurs missions de gestion et de surveillance des scrutins et en assurer la réussite, M. Derbal a estimé dans ce sens qu’une «bonne vision et maîtrise des mécanismes et principes régissant l’opération électorale constituent des conditions indispensables pour sa réussite». Le président de la HIISE a également insisté sur le rôle de la justice dans l’opération électorale, estimant qu’il représente un partenaire fondamental. Il a aussi mis l’accent sur l’importance de la formation et du recyclage des magistrats sur les questions liées aux litiges électoraux, considérant que les décisions prises à ce sujet par les juges ont «un impact profond sur toute l’opération électorale». Les travaux de cette rencontre ayant regroupé également les directeurs de la réglementation et des affaires générales (DRAG) et les coordinateurs de l’HIISE, Tébessa, El Tarf, Guelma, Annaba et Souk Ahras, ont été marqués par la présentation de sept communications traitant de différents aspects liés au déroulement des élections en plus de deux ateliers. Seize listes de candidats, dont une indépendante pour l’APW et 82 listes de candidats dont 03 listes d’indépendants pour les APC sont en lice dans les élections du 23 novembre prochain au niveau de la wilaya de Annaba.

B. G.