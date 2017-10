M. Si Affif reçoit les ambassadeurs allemand et mExicain

Le Président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration de l’APN, M. Abdelhamid Si Affif, a reçu hier, séparément, les ambassadeurs allemand et mexicain MM. Michael Zeiner et M. Juan José Gongalez-Mijares. Les voies et moyens de consolider une fructueuse coopération ont été explorés aux fins de les renforcer dans différents domaines. Au cours de ses entretiens, M. Si Affif a exprimé la pleine disponibilité de l’Algérie à renforcer davantage l’état des relations dans le respect des intérêts mutuels.