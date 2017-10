À l’occasion de la fête nationale de son pays : Le président Bouteflika félicite le roi du Lesotho

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au roi du Lesotho, Letsie III, à l’occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a renouvelé son attachement au renforcement et à l’élargissement de la coopération bilatérale liant les deux pays. «Il m’est particulièrement agréable, au moment où le Royaume du Lesotho s’apprête à célébrer sa fête nationale, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu’en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux les meilleurs de bonne santé et de bonheur pour Votre Majesté, de progrès et de prospérité pour le peuple lesothan frère», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour dire ma satisfaction des liens d’amitié et de solidarité qui ont toujours uni nos deux pays, et renouveler mon attachement au renforcement et à l’élargissement de notre coopération bilatérale dans l’intérêt mutuel de nos deux peuples», a souligné le Président Bouteflika. «Je voudrais, également, vous assurer de ma disponibilité à poursuivre, avec votre majesté, notre tradition de dialogue et de concertation sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, ainsi que de mon engagement à ne ménager aucun effort pour la consolidation de l’action solidaire de nos deux pays au sein de l’Union africaine, pour réaliser les objectifs de paix, de stabilité et de développement de notre Continent.»