M. Yousfi s’entretient avec l’ambassadeur d’Italie : La coopération industrielle et minière en point de mire

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu, à Alger, l’ambassadeur d’Italie, M. Pasquale Ferrara, avec lequel il a évoqué la coopération bilatérale dans les domaines de l’industrie et des mines, a indiqué un communiqué du ministère. À cette occasion, M. Ferrara a mis exergue la volonté des entreprises de son pays d’intensifier leur implantation en Algérie, à travers des projets de partenariat industriel dans divers domaines d’activité, tels que l’industrie automobile et le machinisme agricole, indiquant que le constructeur automobile Fiat a déjà entamé des démarches en vue de son implantation en Algérie, a précisé la même source. Pour sa part, M. Yousfi a souhaité une «forte» implication des entreprises italiennes en Algérie, à travers des projets d’investissement qui ciblent «non seulement le marché national, mais également l’export». Le ministre a, en outre, assuré son interlocuteur de l’appui à tous les projets de partenariats entre les entreprises des deux pays, en exprimant le souhait de l’engagement de projets d’investissement dans le domaine des mines, particulièrement celui de l’exploitation des gisements de marbre, de granit, et des autres pierres décoratives.