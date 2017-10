Règlement budgétaire 2015 : Adoption du projet de loi

Le projet de loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2015 a été adopté par le Conseil des ministres réuni hier sous la présidence du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Présenté par le ministre des Finances, ce texte, qui porte sur les réalisations effectives de la loi de finances 2015, certifie la «bonne exécution» du budget de l'année 2015 et rapporte également l'importance des réalisations réceptionnées durant l'année concernée, souligne le communiqué du Conseil des ministres.

Le texte cite également les principaux projets réceptionnés en 2015 dont essentiellement plus de 250 établissements scolaires, 38.000 places pédagogiques et 20.000 lits d'hébergement dans le secteur universitaire.

S'ajoutent à ces réalisations 56 nouveaux établissements de santé publique et 300.000 logements, ainsi que le raccordement de près de 230.000 habitations aux réseaux d'alimentation en gaz naturel.

Pour rappel, la loi de finances 2015 avait tablé sur des dépenses de 8.858,1 milliards de DA, se répartissant entre 4.972,3 milliards de DA de dépenses de fonctionnement, tandis que les dépenses d’équipement ont porté sur des Autorisations de programme de 4.079,7 milliards de DA, des crédits de paiement de 3.885,8 milliards de DA et un programme neuf de 1.178 milliards de DA. Quant aux recettes budgétaires, elle avait prévu un montant de 4.684,6 milliards de DA. Ce qui a donné un déficit budgétaire de 4.173,3 milliards de DA (22,1% du PIB). (APS)