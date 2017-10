Signature de contrats entre Sonatrach et ses partenaires : Le Conseil des ministres donne son autorisation

Le Conseil des ministres a adopté trois décrets présidentiels autorisant, conformément à la loi, la signature de contrats d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures, a indiqué hier un communiqué rendu public à l'issue de la réunion du Conseil des ministres tenu sous la présidence du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le premier contrat est un avenant à un contrat entre Sonatrach et l’entreprise ENI Algérie pour proroger de cinq années l’exploitation d’un gisement dans le périmètre dénommé «Zemoul el Kbar». Pour le deuxième décret, il concerne aussi un avenant à un contrat entre Sonatrach et ENI Algérie pour proroger la durée d'exploitation des trois gisements situés sur le périmètre «Zemoul el Kbar, bloc 403». Cet avenant permettra un investissement supplémentaire de 400 millions de dollars pour une production additionnelle de 78 millions de barils de pétrole. Quant au troisième contrat, conclu entre Sonatrach et l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft), il permettra à la compagnie nationale d'exploiter un nouveau gisement ayant une production de 35.000 barils/jour dans le périmètre «El Gassi, El Agreb et Zotti». (APS)