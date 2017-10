M. Zaâlane reçoit les ambassadeurs d’Italie, du Liban et du Tchad : Le partenariat au cœur des entretiens

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a reçu à Alger les ambassadeurs d'Italie, du Liban et du Tchad en Algérie, respectivement Pasquele Ferrera, Ghassan al-Moualim et Brahim Haroun Baharadine, a indiqué un communiqué du ministère. L'audience accordée à l'ambassadeur d'Italie a porté sur les principaux volets de la coopération et du partenariat entre l'Algérie et l'Italie et les moyens de les promouvoir, ajoute la même source. Les deux responsables ont évoqué plusieurs questions d'intérêt commun, notamment ceux concernant le transport aérien, le rail et l'autoroute Est-Ouest, objet d'un suivi constant par les deux parties. Ils se sont félicité des bonnes relations de coopération bilatérale dans le domaine des Travaux publics et des transports, ajoute le document.

Lors de son entretien avec l'ambassadeur du Liban qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, M. Zaalane et M. Ghassan al-Moualim ont salué les bonnes relations qui lient les deux pays et la coopération fructueuse, notamment dans le domaine des Travaux publics et des transports.

Concernant l'entretien avec l'ambassadeur tchadien, la même source a indiqué qu'il s'inscrit dans le cadre du renforcement et du développement des voies de la coopération et du partenariat entre l'Algérie et le Tchad dans le domaine des Travaux publics et des Transports.

L'entretien a porté sur les principaux volets de coopération et de partenariat entre les deux pays et les modalités de leur développement, ajoute le document, précisant que les deux parties ont évoqué nombre de points d'intérêt commun relatifs notamment au transport aérien et à la transsaharienne, un projet «vital» pour la région, notamment en termes de facilitation des échanges commerciaux entre les deux pays. M. Zaalane et l'ambassadeur tchadien ont salué le bon niveau des relations unissant l'Algérie et le Tchad dans le secteur des Travaux publics et des Transports.