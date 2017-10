Souk Ahras : Création de 2.352 postes d’emploi

«Au total 2.352 postes d’emploi ont été créés depuis le début de l’année 2017, par l’agence de wilaya de l’emploi de Souk Ahras (AWEM)», a indiqué hier, son directeur, Abderrezak Mazouz. Il s’agit de 1.875 postes affectés à des établissements économiques dans le cadre du système classique, 214 placements au titre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et 263 autres liés aux contrats de travail aidé (CTA), dont le nombre a connu une augmentation à la faveur des facilitations accordées par l’Etat aux employeurs à travers la réduction des cotisations d’assurance sociale, a précisé à l’APS le responsable.

L’objectif de l’AWEM de Souk-Ahras est d’accompagner les demandeurs d’emploi et rechercher des offres d’emploi dans la wilaya dans les différents dispositifs, à travers la concrétisation un programme de sorties de terrain et l’accompagnement des établissements économiques dans la présentation de ces offres avec l’utilisation du système informatique «El Wassit», a-t-il expliqué.

La dynamisation du rôle des ateliers de formation destinés aux demandeurs d’emploi, notamment les diplômés des universités et des établissements de formation professionnelle, par la présentation des techniques de rédaction d’un CV et de recherche d’un poste de travail, figure également parmi les missions de cette agence, a ajouté la même source. Les responsables de l’AWEM prévoient le placement de 5.000 demandeurs d’emploi, avant fin décembre prochain, à travers des établissements économiques dans le cadre de divers programmes du système classique et des contrats de travail aidé, a-t-il souligné.

Les chefs des agences de l’emploi ont bénéficié récemment d’un programme de formation sur les techniques du système informatique «El Wassit», initiée par l’ANEM et destiné à développer leurs connaissances et les indicateurs du marché d’emploi local, tout en assurant la gestion de différentes services, a-t-on signalé. (APS)