Crédits Halal pour l’acquisition de logements : Lancement prochain du produit au niveau de la BDL

Il ne reste que quelques semaines seulement pour le lancement officiel du produit «Crédits Halal» par les banques publiques. L’entame de l’opération aura lieu dans un mois, soit en novembre prochain, vient de révéler le ministre des Finances.

Dans une déclaration à la presse, M. Abderrahmane Rouya a précisé que ce produit bancaire qui sera destiné notamment à l’acquisition de logements, sera disponible, dans un premier temps, dans les guichets de la Banque de Développement Local (BDL) avant d’être élargi ensuite au niveau de ceux de la Banque nationale algérienne (BNA).

Les nouveaux services qui seront proposés au niveau de banques publiques concerneront même «l’épargne par une marge commerciale» et non pas par l’intérêt. Il convient de signaler dans ce contexte que la révision, attendue, de la loi sur la monnaie et le crédit sera, selon les experts, à même d’offrir et d’optimiser, «le cadre légal devant assurer, notamment le contrôle et la gestion de cette opération».

Notons ici que le projet de loi complétant l'ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit devrait être soumis à l'Assemblée populaire nationale (APN), aujourd’hui jeudi, pour présentation et examen, alors que la séance de vote de ce même texte est prévue pour dimanche prochain, indique un communiqué de cette institution parlementaire.

Le projet de loi complétant et modifiant l’ordonnance relative à la monnaie et au crédit vise, faut-il le rappeler, à «permettre à la Banque Algérie de procéder, à titre exceptionnel et durant une période de cinq années, à l'achat directement auprès du Trésor, de titres émis par celui-ci, à l'effet de participer à la couverture des besoins de financement du Trésor et du Fonds National d'Investissement (FNI), au financement de la dette publique interne et au rachat de la dette bancaire de Sonelgaz et Sonatrach ».

S’exprimant récemment sur les ondes de la Radio nationale à propos de ce nouveau produit, le président de l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF) a affirmé que les banques publiques se préparent, sur le plan procédural et opérationnel, pour le lancement des prêts halal dans certain nombre d’établissements, avant la fin de l’année en cours.

M. Boualem Djebbar qui s’exprimait sur les ondes de la Chaîne I de la Radio nationale, n’avait donné cependant aucun détail sur la nature de ces prêts. Il avait alors souligné que le lancement de la finance islamique est vraiment «imminent» au niveau des banques publiques et qu’au niveau de l'ABEF, un travail est entrepris «depuis quelque temps sur la préparation de cette opération, notamment sur le plan de la sensibilisation et de la formation», a-t-il précisé.

Poursuivant ses propos, M. Djebbar avait mis en exergue que ce sont toutes les banques publiques qui sont en train de préparer ce projet et que celles-ci ont inscrit, dans leur stratégie, le lancement de ce type de financement, que ce soit au niveau de l'épargne ou à celui des types de financements. «Ce projet fait partie de la volonté des banques de diversifier leurs produits et de satisfaire la clientèle potentielle », soutient le président de l’ABEF. Plus encore, ajoute le même responsable, «il y a un marché et une clientèle qui sollicite ce type de financement. Les banques doivent donc répondre à cette demande». Ce responsable émettra enfin le souhait de voir l'introduction de la finance islamique dans le paysage bancaire du pays connaitre un succès, notamment en matière de bancarisation, de drainage d'épargne et en termes de participation au développement économique.

Soraya Guemmouri