Chine : AT développe le très haut débit.

L’opérateur public Algérie Télécom (AT) vient de signer un contrat de partenariat avec l’opérateur chinois ZTE pour le développement du réseau en fibre optique avec pour objectif d’améliorer sensiblement le service internet en Algérie en optant pour la technologie FTTX garantissant des performances jusqu'à 100 mégas. L’accord de partenariat, qui a été signé mardi dernier par le directeur général d’AT, Adel Khemane, et le directeur général de l’entreprise chinoise ZTE Algérie, Zhang Chao, spécialisée dans les équipements de télécommunication, porte sur le développement du projet FTTX (réseau en fibre optique pour l’internet très haut débit) qui vise à garantir la modernisation de la desserte télécom jusqu'aux clients finaux. «Le projet FTTX favorisera les échanges et une communication plus équilibrée entre usagers du réseau : visioconférence, Peer to Peer, Téléphonie sur IP, sauvegarde en ligne. Ce réseau en fibre optique permettra de passer de 20 mégas, actuellement, à des performances pouvant atteindre les 100 mégas», a-t-on expliqué auprès d’AT. Les nouveaux équipements d’AT peuvent desservir jusqu’à 16.000 abonnés sur une distance de 6 km. Cette technologie nécessitera un nouveau modem adaptée à la fibre optique qui sera mis sur le marché, a-t-on ajouté, précisant qu’avec la FTTX, la numérotation de la téléphonique fixe devra changer et passer de 9 chiffres, actuellement, à 10 chiffres. Le réseau FTTX sera déployé au niveau des agglomérations les plus dynamiques. Les nouvelles cités AADL, LPP, promotion immobilière et logements sociaux devront être automatiquement équipées par cette technologie ainsi que les grandes entreprises, les PME/PMI et les services publics (notamment les établissements universitaires et scolaires). Par ailleurs, l’autre opérateur chinois, Huawei, a signé un accord de partenariat avec la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs (FNJE) dans le cadre du déploiement du réseau FTTX à travers le territoire national. L’accord a été signé par le directeur général de Huawei Algérie, Gao Jre, et le président de la FNTE, Kheireddine Hamel, en présence du DG d’Algérie Télécom. Auparavant, M. Khemane s'est rendu en compagnie de ses homologues chinois et du président de la FNJE, respectivement à la Cité pilote des Palmiers, qui a été raccordée à la technologie FTTX, puis au centre de formation Training Center FTTX, où des sessions de formation dédiées à cette technologie sont programmées pour les techniciens d’Algérie Télécom et pour les chefs des micro-entreprises. «Algérie Télécom aspire à renforcer son positionnement dans le secteur des télécommunications en Algérie, étant présente à travers ses structures dans toutes les régions du pays, en renforçant son réseau et en se dotant des dernières technologies», a-t-on affirmé auprès d’AT. (APS)