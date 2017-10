Recherche appliquée à L’UST d’Oran : Mise en place d’une plateforme technologique

L'Université des sciences et de la technologie d'Oran «Mohamed-Boudiaf» (USTO-MB) s'est dotée d'une plateforme technologique dédiée à la recherche appliquée, a annoncé hier la rectrice de l'établissement.

«L'entrée en fonction de cette structure constitue un indicateur des défis relevés par l'USTO-MB pour adapter ses activités avec les besoins de son environnement socioéconomique», a précisé Nassira Benharrats à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la rentrée universitaire 2017/2018. Expliquant l'importance de la plateforme, la rectrice a notamment insisté sur le rôle qui incombe à l'université de «se mettre en phase avec les attentes du secteur industriel, à l'effet de contribuer avec davantage d'efficience au développement économique du pays».

Le cours inaugural de cette rentrée universitaire a été animé par le directeur de la plateforme technologique de l'USTO-MB, le Dr Amine Ilès, qui a fait savoir que sa structure est au service de la formation, de la recherche et de l'industrie. Plusieurs enseignants-chercheurs sont mobilisés à travers les différents laboratoires et ateliers de la plateforme qui a déjà produit ses premiers prototypes industriels à la demande de sociétés implantées dans la région ouest du pays, a-t-il indiqué.

Les secteurs automobile, ferroviaire, aéronautique et énergétique figurent parmi les grands domaines de compétence de l'équipe académique de l'USTO-MB qui s'attelle également à matérialiser des projets d'utilité publique, dont des drones à usage civil destinés notamment à la prévention des feux de forêts. Le coup d'envoi de la rentrée universitaire 2017/2018 a été donné par le wali d'Oran, Mouloud Cherifi, qui a mis l'accent sur les efforts consacrés par l'Etat pour le développement du secteur de l'enseignement supérieur. «L'enseignement supérieur figure parmi les secteurs prioritaires du programme initié par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», a rappelé le chef de l'exécutif, avant de mettre en relief la contribution de l'Université algérienne au développement économique, à travers la recherche scientifique et la formation des ressources humaines. Plus de 4.500 nouveaux bacheliers ont intégré cette année l'USTO-MB qui compte, au total, 26.000 étudiants, dont l'encadrement pédagogique est assuré par près de 1.000 enseignants-chercheurs, dont une quarantaine ont été honorés lors de la cérémonie d'ouverture suite à leur promotion au rang de professeur.

De nombreux étudiants ont assisté à cette rencontre tenue à l'auditorium de l'USTO-MB en présence de responsables de différents établissements universitaires, du consul général de France à Oran, et de la directrice de l'Institut «Cervantès» d'Oran. (APS)