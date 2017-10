Licence et Mastère à l’université d’Ouargla : Cinq nouvelles spécialités

Cinq nouvelles spécialités en licence et master ont été introduites à l’Université Kasdi-Merbah d’Ouargla (UKMO), au titre de la nouvelle année universitaire (2017-2018), a-t-on appris hier du recteur de cet établissement d’enseignement supérieur. Il s’agit de trois spécialités en licence relatives à différents domaines, à savoir énergies renouvelables, économie et gestion des entreprises et communication, en plus de deux autres en master, à savoir psychologie de l’éducation et géologie des hydrocarbures, a précisé Mohamed Tahar Halilat, lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de l’ouverture officielle de la nouvelle année universitaire. Pour la formation du 3e cycle «LMD» (licence-master-doctorat), M. Halilat a fait savoir que cette année est marquée aussi par l’ouverture de 32 projets doctoraux au profit de 118 étudiants qui seront sélectionnés sur la base d’un concours national. L’université d’Ouargla accueille cette année près de 7.200 nouveaux étudiants en licence, ainsi que 3.200 autres en master et un total de 757 inscrits en doctorat, portant son effectif à 30.481 étudiants, alors que l’encadrement pédagogique, assuré par plus de 1.200 enseignants, tous grades et rangs confondus, a été consolidé par 56 nouveaux enseignants pour combler le déficit enregistré, surtout dans les filières techniques, a-t-il fait savoir. D’importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés par les services de l’UKMO pour assurer le bon déroulement de l’opération d’inscription, notamment après l'introduction du nouveau système informatique «Progress» qui a permis une prise en charge efficace et dans de prompts délais, lors de différentes étapes liées à cette opération, a-t-il signalé. Elevée au rang d’université en 2001, l’UKMO, à l’origine une école normale supérieure érigée par décret N° 88-65 du 28 mars 1988, est composée de dix facultés et deux instituts et totalise actuellement environ 177 offres de formation (licence-master). (APS)