Université de Bab Ezzouar : 42.000 étudiants attendus

«Tous les moyens matériels et humains ont été mis en place pour réussir la rentrée universitaire 2016-2017. L’université se prépare à recevoir plus de 42.000 étudiants», a affirmé le recteur de l’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène.

Le professeur Mohamed Saidi, qui a animé une rencontre avec la presse nationale pour annoncer la rentrée universitaire, a fait savoir que cette année, les inscriptions définitives des nouveaux bacheliers se sont déroulées le mois de septembre, soit du 10 au 14. «C’est une opération totalement numérisée, tous les bacheliers ont eu leurs certificats d’inscription et leurs cartes d’étudiant, et 9.711 nouveaux bacheliers ont été inscrits sur les 10.287 affectés», a-t-il affirmé.

M. Saidi a souligné le fait que l’université a accueilli un nombre important d’inscrits, ce qui est expliqué, selon lui, par le taux de réussite élevé au baccalauréat, dans les séries des sciences expérimentales, des mathématiques et techniques mathématiques, en particulier dans la wilaya d’Alger.

S’agissant des demandes de transfert, le recteur a assuré qu’elles ont toutes été prises en charge, et cela avec le même mode opératoire que les inscriptions définitives, soit « la plateforme du logiciel «Progress 2» qui a été dédiée à cet effet et ce, pour les 05 et 06 septembre, puis prolongée de quelques jours pour les retardataires. Les réponses ont été communiquées et les inscriptions finalisées», a-t-il expliqué.

De ce fait, M. Saidi a affirmé que toutes les opérations liées à la rentrée pour les formations graduées sont finalisées. « Les étudiants ont pris connaissance de leurs emplois du temps et leurs affectations en sections et groupes par voie numérique et les cours ont démarré», a-t-il dit. Détaillant le bilan chiffré de la rentrée 2017/2018, le recteur a fait remarquer que les étudiants en licence sont au nombre de 32.503, répartis sur 35 offres de formation à socles communs et référentiels pour les domaines des sciences de la nature et de la vie, les sciences et techniques et les sciences de la terre et de l’univers en géologie, et géographie et aménagement du territoire. Pour le master, « les effectifs ont tendance à se stabiliser et leur nombre est de 9.599 répartis sur 90 offres totalement harmonisées», a-t-il précisé.



Plus de 1.900 enseignants pour encadrer l’importante communauté estudiantine



De plus, le responsable a révélé que l’université organise cette année des concours d’accès aux formations doctorales avec l’ouverture de 288 postes qui sont répartis sur 21 filières et 59 spécialités. « Les portes ouvertes à cet effet ont été organisées et l’appel à candidatures a été lancé. Les inscriptions aux concours se font en ligne, la plateforme numérique nationale est utilisée également à cet effet. Le premier concours est prévu le 25 octobre et le dernier le 30 octobre», a-t-il indiqué. Selon lui, Il est prévu un effectif de 2.723 étudiants en post-graduation. « 1.456 étudiants sont prévus en doctorat LMD, 1.264 en doctorat sciences et 3.250 en magister», a-t-il détaillé, tout en rappelant que l’USTHB encadre pour l’année universitaire 2017/2018 un total de 44.825 étudiants dans les trois cycles (licence, master et doctorat). Pour ce qui concerne le nombre des enseignants permanents, le responsable précise qu’il est de 1.914 enseignants, dont 82 nouvelles recrues.

En matière de développement, le professeur Mohamed Saidi a fait remarquer que l’USTHB doit impérativement donner la priorité à la construction de nouveaux bâtiments destinés à la pédagogie. «Pour rappel, dans le plan quinquennal 2009-2014, il a été prévu la stabilisation des effectifs autour de 20.000 étudiants, cette année ce chiffre est largement dépassé, de plus, à ce jour, l’USTHB est la seule université dans les sciences et la technologie qui peut accueillir des dizaines de milliers d’étudiants», a-t-il estimé. A ce propos, il a révélé que les projets du bloc master des 2.000 places pédagogiques avec ses 06 amphithéâtres et le bâtiment des 80 laboratoires doivent être relancés prochainement. «Toutes les procédures d’études ont été finalisées», a-t-il assuré.

Le recteur a annoncé, dans ce sens, l’utilisation des nouvelles infrastructures réceptionnées cette année, comme le centre intensif d’enseignement de langues et l’unité de médecine préventive, qui a été mise en service sans attendre leurs dotations en équipement, compte tenu du besoin crucial en locaux pédagogiques.

L’année 2017 a été également marquée, selon le recteur, par la mise en place d’une équipe constituée d’enseignants et de travailleurs, appelée «Comité de pilotage d’autoévaluation interne» pour la mise en œuvre de l’assurance qualité dans l’université.

«Cette nouvelle équipe a effectué plusieurs visites dans les campus, pris contact avec les partenaires sociaux, les enseignants et travailleurs des différentes facultés et services du rectorat. Un rapport final nous a été communiqué, qui a été adressé à la tutelle après la présentation des résultats par la commission devant toute la communauté universitaire», a-t-il indiqué. Au chapitre de la coopération, le même responsable a fait savoir que cette année, l’université a procédé à la signature de plusieurs conventions de partenariat avec différents organismes et entreprises socioéconomiques. Aussi, avec toutes ces nouveautés, la rentrée universitaire 2017/2018 promet d’être des plus intenses et intéressantes sur le plus important campus du pays.

Sarah A. Benali Cherif