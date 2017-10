M. Nouba à Tamanrasset : Sécuriser la bande frontalière

Le commandant de la Gendarmerie nationale, le général major Menad Nouba, a instruit hier, à Tamanrasset, les chefs d'unité sur la nécessité d'assurer la disponibilité totale des moyens humains et matériels pour sécuriser la bande frontalière contre toute atteinte à l’intégrité du territoire national, a indiqué un communiqué de la Gendarmerie nationale. Effectuant une visite de travail et d’inspection de trois jours, au commandement régional de la Gendarmerie nationale de Tamanrasset, le général major Menad Nouba «a instruit fermement les chefs d’unité, quant à la nécessité d’assurer la disponibilité totale des moyens humains et matériels mis à disposition, afin de sécuriser la bande frontalière contre toute atteinte à l’intégrité du territoire national, les entreprises exerçant dans la région, ainsi que les personnes et leurs biens», a souligné la même source.

Comme première étape de sa visite, M. Nouba «s’est dirigé à l’Etablissement régional du matériel, où il a reçu des explications détaillées sur la chaîne de maintenance des différents matériels en dotation ainsi que la logistique assurée aux unités de l’extrême Sud, pour permettre une disponibilité opérationnelle totale de ces unités», a noté le communiqué. M. Nouba a tenu une réunion avec les cadres et chefs d’unité exerçant au niveau de cette région, lors de laquelle un bilan des activités de ces unités, a été présenté avec des explications détaillées concernant la police judiciaire et la sécurité routière. Compte tenu de la particularité de la région, M. Nouba «a mis l’accent sur l’intensification des activités de police judiciaire dans le domaine de la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée, notamment l’immigration clandestine et la contrebande», exhortant les cadres à «privilégier l’action du renseignement sécuritaire pour mettre hors d’état de nuire tous les réseaux criminels, particulièrement ceux dont l’action affecte la sécurité et la quiétude des citoyens, comme il a rappelé sur la coordination totale avec les unités de l’ANP et les autres services de sécurité, en particulier en matière d’échange de renseignements lors de l’exécution des missions». Il a, par ailleurs, souligné que le travail de proximité «demeure une action fondamentale pour associer le citoyen dans sa sécurité». (APS)