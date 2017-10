Lutte contre le terrorisme : Une casemate détruite à Boumerdès

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de recherche et de ratissage, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, le 3 octobre 2017 à Boumerdès/1re RM, une casemate pour terroristes contenant divers objets», a précisé la même source. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, «des détachements de l’ANP ont intercepté à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, des contrebandiers et saisi un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov, un camion, un véhicule tout-terrain, 8.000 litres de carburant, six groupes électrogènes et six marteaux-piqueurs», ajoute le communiqué du MDN. Dans le même contexte, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale en coordination avec les services de Douanes ont arrêté cinq narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traité s’élevant à 362 kilogrammes à Naâma/2e RM et Ghardaïa/4e RM, tandis que 1.104 unités de différentes boissons ont été saisies à Tlemcen/2e RM, selon le communiqué du MDN.

En outre, des détachements de l’ANP et des Garde-frontières ont appréhendé à Ain Témouchent, Tlemcen et Ouargla 61 immigrants clandestins de différentes nationalités, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont déjoué une tentative d’émigration clandestine de huit personnes à Annaba/5e RM.