Saison estivale 2017 : Bilan satisfaisant

«Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a tenu une réunion consacrée à l'évaluation de la saison estivale 2017 et à la préparation de la prochaine saison 2018, en présence de tous les représentants des secteurs concernés», a indiqué un communiqué du ministère. Les représentants des secteurs de la Jeunesse et des Sports, des Ressources en eau, de l'Environnement, du Commerce, de la Santé, des Travaux publics, de la Gendarmerie nationale, de la Sûreté nationale et de la Protection civile ont présenté, durant cette rencontre, des rapports exhaustifs et des bilans complets sur la saison estivale 2017.

Concernant le secteur de la Jeunesse et des sports, le rapport a détaillé toutes les activités organisées au niveau des centres de vacances, les activités récréatives et les tranches d'âge concernées ainsi que les opérations de jumelage entre les wilayas, le plan Azur, le déplacement des estivants vers les wilayas côtières, les programmes éducatifs pour jeunes et la manifestation Dar Dzair. Pour sa part, le représentant du secteur des Ressources en eau a indiqué dans son rapport que «plus de 512 communes» concernées par la saison estivale ont été alimentées en eau. L'intervenant a évoqué également les opérations lancées durant la saison estivale écoulée qui ont touché 48 wilayas dont des opérations de sensibilisation avec plus de 466 campagnes, les opérations de proximité, les ateliers pédagogiques pour jeunes et enfants portant sur la collecte des déchets, les espaces verts, le recyclage, l'hygiène, les centres d'enfouissement techniques, les caravanes de sensibilisation et les campagnes d'information sur les énergies renouvelables ainsi que les ateliers et journées d'étude Spécial saison estivale. Le ministère du Commerce a exposé dans son rapport les opérations de contrôle et d'intervention avec chiffres à l'appui et les objectifs tracés. Le programme portant sur la protection du consommateur durant la saison estivale 2017 a été particulièrement mis en relief, notamment en ce qui concerne le contrôle des produits de consommation et des prix au niveau des plages, des camps de vacances et de loisir et des réfectoires. Au total 14 wilayas étaient concernées par ces opérations auxquelles s'ajoutent le contrôle d'hygiène, de la chaîne de froid et les coupures d'électricité. Les représentants du secteur de la Santé ont évoqué, en général, les volets relatifs à la santé du citoyen et les programmes élaborés spécialement pour accompagner les estivants à travers notamment le contrôle de l'eau de mer de toutes les plages, le suivi et le contrôle pour éviter toute sorte d'intoxication alimentaire. Des chiffres ont été fournis, par la même occasion, concernant certaines maladies ayant affecté les estivants (y compris leurs types et la méthode de les soigner) ainsi que le nombre des cas traités et les infrastructures de proximité mobilisées au niveau des plages autorisées à la baignade. Les représentants de la Gendarmerie nationale, de la Sûreté nationale et de la Protection civile ont présenté, lors de cette réunion, — selon le même communiqué — «un rapport détaillé» sur les plans de sécurisation mis en place durant la saison estivale ainsi que les différentes formations sécuritaires ayant «accompagné et contrôlé» cette dernière au niveau des plages et des stations balnéaires. Les chiffres ont, également, concerné les opérations d'assistance et de secours outre la surveillance des plages interdites à la baignade. Les mêmes corps ont présenté, dans leur présentation, les cas d'exploitation illégale des plages autorisées à la baignade, les sites de camping et les parkings illicitement exploités.



Préparation de la saison 2018



Par ailleurs, la commission nationale chargée de la préparation de la saison estivale 2018 a été installée sous la présidence de M. Salaheddine Dahmoune, qui a appelé à l'intensification de la coopération intersectorielle pour garantir le succès de la prochaine saison estivale. Il a insisté sur l'importance de la coopération intersectorielle «qui est à même d'assurer la mise en œuvre de la feuille de route et de garantir le succès de la saison estivale 2018», appelant la commission de préparation à s'ériger en «force de proposition». Les efforts visant à assurer la réussite de la saison estivale doivent être consentis tout au long de l'année, d'où la nécessité pour la commission de parachever ses préparatifs en fin d'année pour lancer les projets et mettre en œuvre les programmes tracés janvier prochain au maximum. Le succès de la prochaine saison estivale «est tributaire de l'esprit d'initiative, de la coordination et de la préparation des projets, des opérations et des programmes», a indiqué M. Dahmoune, appelant à l'implication du citoyen dans ces efforts. Il a appelé la commission à tenir des rencontres périodiques, à préparer des «rapports détaillés», à engager une «action aux niveaux central et local» avec les wilayas concernées et à «élaborer, relancer et mettre en œuvre les circulaires interministériels dans ce cadre». Vu l'importance de la communication, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a donné des orientations pour l'élargissement de la composante de la commission nationale de suivi de la saison estivale aux spécialistes de l'information et la préparation de programmes et de plans d'information en concomitance avec les campagnes de sensibilisation et des efforts fournis, «pour que le citoyen et l'administration locale restent informés des programmes de sensibilisation, qui contribuent assurément à la réussite de la saison estivale 2018». Concernant la précédente saison estivale, il a salué les efforts et le rôle de chaque secteur dans la réussite de la saison, se félicitant des rapports fournis. Il a émis plusieurs remarques relatives aux lacunes et problèmes enregistrés cette saison, appelant à la nécessité d'y remédier, tout en s'interrogeant sur le rôle du citoyen dans les actions entreprises à son égard. Il a estimé nécessaire d'œuvrer avec discipline et efficacité, d'autant qu'il y a assez de temps pour remédier aux lacunes, régler les problèmes et mettre en œuvre la feuille de route», conformément aux orientations du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Le secrétaire général du ministère a salué les corps de la sûreté nationale et de la protection civile pour leurs actions et efforts consentis pour l'encadrement des plages et le suivi de la saison estivale en général, « contribuant ainsi à sa réussite, à travers l'application de la loi». Il a salué également le rôle du secteur de la justice «qui coopère et contribue avec sérieux à sanctionner les contrevenants». (APS)