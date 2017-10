Pétrole : Le Brent à plus de 55 dollars

Les prix du pétrole reculaient hier en cours d'échanges européens, les marchés appréhendant une nouvelle hausse de la production américaine avant la publication des données hebdomadaires sur les réserves des Etats-Unis. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 55,65 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 35 cents par rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de novembre perdait 30 cents à 50,12 dollars.

Les cours du brut s'inscrivent en baisse depuis le début de la semaine, alors que de nouveaux signaux de hausse de la production mondiale inquiètent les investisseurs. Dans ce contexte, les données hebdomadaires du Département américain de l'Energie (DoE) sur les réserves et la production des Etats-Unis sont particulièrement attendues. Pour la semaine achevée le 29 septembre, les réserves de brut devraient avoir baissé de 500.000 barils, tandis que les réserves d'essence sont attendues en hausse de 1 million de barils et celles de produits distillés en recul de 1,5 million de barils, selon un consensus d'analystes compilé par l'agence Bloomberg. La veille, la fédération privée de l'American petroleum institute, l'API, a publié ses propres données, qui ont fait état d'une baisse de 4,1 millions de barils des réserves de brut, ont rapporté des analystes. «La baisse des réserves de brut selon l'API n'a pas soutenu les prix. Cela s'explique par le fait que l'API a fait état d'une hausse des réserves de brut à Cushing et des réserves d'essence», ont commenté des analystes de Commerzbank.