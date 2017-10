Energies renouvelables en 2016 : La capacité photovoltaïque mondiale augmente de 50%

La nouvelle capacité photovoltaïque (PV) a augmenté de 50% en 2016, a indiqué mercredi l’Agence internationale de l’énergie (AIE), relevant que la Chine représente près de la moitié de l'expansion mondiale. Pour la première fois, les ajouts de PV solaire ont augmenté plus rapidement que tout autre carburant, dépassant la croissance nette du charbon , a expliqué l’AIE dans son nouveau rapport Renouvelables 2017, se basant sur les dernières analyses et prévisions du marché des énergies renouvelables. Selon ces analyses, les énergies renouvelables représentaient en 2016 près des deux tiers de la nouvelle capacité de puissance nette dans le monde, avec près de 165 gigawatts (GW) opérationnels, prévoyant qu’elles continueront d'avoir une forte croissance dans les années à venir. D'ici à 2022, la capacité d'électricité renouvelable devrait augmenter de 43 % , a souligné l’agence qui considère que les énergies renouvelables augmentent d'environ 1 000 GW d'ici à cette date, ce qui équivaut à environ la moitié de la capacité mondiale actuelle en matière de charbon, qui a duré 80 ans . Ce que nous assistons, c'est la naissance d'une nouvelle ère dans la PV solaire. Nous nous attendons à ce que la croissance de la capacité de photovoltaïque soit plus élevée que toute autre technologie renouvelable jusqu'en 2022 , a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE, à l’occasion du lancement du rapport. Pour l’année en cours, l’AIE prévoit une augmentation de 12 % plus par rapport à 2016, grâce à des révisions à la hausse de la PV solaire en Chine et en Inde, faisant savoir que la Chine, l'Inde et les Etats-Unis sont les trois pays représentant les deux tiers de l'expansion des énergies renouvelables à l'échelle mondiale d'ici à 2022.

En ce qui concerne la production d'électricité, l’AIE prévoit une augmentation de l'électricité renouvelable de plus d'un tiers d'ici à 2022 et à plus de 8 000 terawattheures, ce qui équivaut, précise-t-elle, à la consommation totale de la Chine, de l'Inde et de l'Allemagne combinée. Dans ce secteur, la croissance de la production renouvelable sera deux fois plus importante que celle provenant du gaz et du charbon combinés, ajoute l’agence qui relève que le charbon restera la plus grande source de production d'électricité en 2022. En matière de prix de l’énergie solaire et éolienne, le rapport note qu’en 2016, il atteint son plus bas niveau avec moins de 3 cents par kwh (ou kilowatt-heure), relevant que la Chine reste le leader incontesté de l'expansion de la capacité d'électricité renouvelable sur la période de prévision (d’ici à 2022) avec plus de 360 ??GW de capacité, soit 40 % du total mondial.