Rencontres professionnelles algéro-tunisiennes à Oran, mercredi prochain : Nouvelles perspectives

Des Rencontres professionnelles algéro-tunisiennes auront lieu le 11 octobre prochain à Oran, avec la participation de plus d'une dizaine d'entreprises tunisiennes et une trentaine autres nationales, a-t-on appris hier auprès des organisateurs.

Organisées par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oranie, ces rencontres visent à renforcer la coopération entre les entreprises des deux pays et de dégager de nouvelles perspectives pour un partenariat gagnant-gagnant dans plusieurs créneaux d'activités. Il s'agit principalement des secteurs du bâtiment et de la construction, des études et de l'Engineering, de l'architecture et de l'urbanisme, des infrastructures, du mobilier de maison et de l'appareillage électrique pour bâtiment, précise-t-on de même source. Les hommes d’affaires tunisiens vont également prendre connaissance des plus importants projets qui seront lancés dans le cadre des préparatifs des Jeux Méditerranéens 2021 qu'abritera la capitale de l'Ouest du pays. Durant les quatre dernières années, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays voisins a quasiment doublé, en atteignant 1,5 milliard d'euros, ont rappelé les organisateurs. De même source, on indique que plus de 200 sociétés tunisiennes activent en Algérie dans différents secteurs, tels que l’agroalimentaire, les matériaux de construction, les pièces automobiles, le textile, l’habillement et les services (bureaux d’études et engineering).