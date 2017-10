Eliminatoires Coupe du monde féminine (U20) / 1er tour : Les favoris passent haut la main

Les grosses cylindrées africaines ont facilement validé leurs billets pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 féminine de football des moins de 20 ans, à l'issue des rencontres retour du premier tour disputées le week-end dernier. Dix buts sur les deux manches pour les Ghanéennes devant les Algériennes, 9 buts pour les Nigérianes contre les Tanzaniennes et pour les Sud-Africaines devant les Namibiennes. Même chose pour les Camerounaises devant les Guinéennes mais sur un seul match —record du premier tour—, leurs adversaires ayant renoncé au déplacement du match retour. Les deux rencontres les plus serrées l’ont été entre le Maroc et le Sénégal d'une part et entre le Kenya et l’Ethiopie d'autre part (un seul but de différence). Les deux équipes victorieuses du dernier tour représenteront l’Afrique à la Coupe du Monde qui se déroulera en France du 5 au 24 août 2018. Pour mémoire, le Nigeria a participé à toutes les Coupes du Monde de la catégorie depuis la création de l’épreuve en 2002, disputant deux finales, à chaque fois contre l’Allemagne. Le Ghana a joué les quatre dernières éditions.