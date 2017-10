Sélection nationale de football dans la CAN : Aller le plus loin possible

La veille du départ de la sélection nationale à Yaoundi, en prévision de la rencontre face au Cameroun comptant pour les éliminatoire du mondial de Russie, Lucas Alcaraz a tenu conférence de presse, hier au centre de Sidi Moussa, lieu du regroupement des verts.

D’emblée, le technicien Espagnol est revenu sur le cas des joueurs écartés de la sélection, à savoir Mahrez, Slimani ou encore Bentaleb. " Contrairement à ce qui a été dit ici et là, la non convocation de ces éléments est une décision qui m'appartient. Personne ne m'a demandé d'écarter des joueurs. Pour mes choix, je tiens compte de quatre conditions principale, à savoir les performances du joueur avec son club, le besoin de l'équipe nationale pour chaque poste, les besoins de la sélection en prévision du match à venir et de son rendement avec l'EN. Se sont les seules critères qui ont motivé mes décision pour ce regroupement." A tenu à souligner le coach national, avant d'aborder, sans épiloguer, les cas Ghoulam et Brahimi. " Ces deux joueurs sont blessés. Je m'en tiendrais à cela. Cela dit, sachez que l'absence des élements en question ne perturbe en aucun cas le groupe qui continue de se preparer dans une bonne ambience." Concernant la liste des joueurs retenu pour cette confrontation face aux Lions Indomptable, véritable bête noire des Verts, le technicien Espagnol, a défendu bec et ongle ses choix. " Nous sommes en plein phase de transition. Pour la réussir, il faut injecter du sang neuf. L'année dernière, je suis arrivé pratiquement en fin de saison. J'ai surtout superviser les joueurs évoluant dans les différents championnats Européens. je n'ai pas vraiment eu le temps de suivre le championnat local. Cette année, je suis de prés la compétition national et les performances des joueurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé de donner leur chances à certains éléments. A première vue, on a l'impression qu'il y a beaucoup de nouveaux dans ce groupe. A l'exception de Chafai, nous avons déjà eu l'occasion de travailler avec les autres joueurs. " A indiqué Alcaraz, avant d'aborder le match face au Cameroun. " aborderont ce match avec la volonté de le gagner. Certes l'équipe est déjà éliminée de la course à la qualification au mondial. Cependant, nous voulons nous imposer pour apporter la joie a nos supporteur, améliorer notre classement FIFA et surtout pour retrouver la confiance. Pour ce qui est des dernières déclaration du président de la FAF à propos de l'avenir d'Alcaraz à la tête de la sélection nationale, l'entraineur en question s'est montré assez serein. " A ce propos, je suis tranquille. J'ai un contrat qui courre jusqu'à la CAN 2019, avec pour objectif la qualification à ce rendez vous continental. Je compte bien l'honorer.

Rédha M.