Boxe : Quatre candidats pour le poste de directeur technique

Quatre candidats sont en course pour le poste de directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de boxe (FAB), a appris l`APS auprès de l`instance fédérale. «Nous avons transmis quatre dossiers pour le poste de DTN et nous sommes dans l'attente de la réponse du ministère de la Jeunesse et des Sports qui sera connue incessamment, soit avant la tenue du collège technique national, prévu la prochaine semaine», a indiqué à l'APS le président de la FAB, Abdeslam Draa. Il s’agit de Mourad Meziane, ex-DTN de boxe, Khedim Djelloul, cadre de sport à la DJS de Relizane, Rabah Hamadache, ex-sélectionneur national de boxe et Mohamed Ayache, cadre de sport affecté à la FAB. Une fois nommé, le nouveau directeur technique national devrait, par la suite, procéder à la désignation des nouveaux staffs techniques nationaux de boxe, a-t-on ajouté. Pour rappel, la sélection algérienne de boxe messieurs (seniors) est dirigée actuellement par Brahim Bedjaoui.