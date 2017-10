Dopage : Dan Evans suspendu un an

Le Britannique Dan Evans, 108e joueur mondial, a été suspendu un an, après un contrôle positif à la cocaïne, a annoncé la Fédération internationale de tennis (ITF) mardi. L'ancien N.2 du tennis britannique, contrôlé positif lors du tournoi de Barcelone en avril, pourra rejouer à partir du 24 avril 2018. Au vu de la faible quantité de cocaïne détecté dans l'échantillon d'urine analysé par l'Agence mondiale antidopage (AMA), l'ITF a «accepté» les explications du joueur sur la présence du produit interdit dans son échantillon. Evans a expliqué à l'ITF avoir subi une «contamination par inadvertance, de ses doigts où de ses médicaments» par des «résidus de cocaïne se trouvant dans la poche de sa trousse de toilette» où il rangeait ses médicaments. «M. Evans ne peut pas affirmer qu'il n'est pas fautif (...) pour cette violation (du règlement) car sa conduite, en prenant de la cocaïne et en la rangeant dans sa trousse de toilette, n'est pas compatible avec la précaution extrême requise (...) par le programme antidopage» de l'ITF. Le joueur âgé de 27 ans, qui n'a plus rejoué depuis l'annonce de son contrôle positif en juin, a dans le passé défendu les couleurs de la Grande- bretagne lors de la Coupe Davis, notamment lors de la campagne victorieuse de 2015. En janvier, il avait atteint son meilleur résultat en Grand Chelem, en se qualifiant pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie.