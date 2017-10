Ligue-1 (mise à jour/ 4e journée) : L'USMA battuE, le MCA contrarié

L'USM Bel-Abbès a battu l'USM Alger sur le score de (2 à 0) (mi-temps : 2-0), pour le compte de la mise à jour de la 4e journée de Ligue1 Mobilis de football, mardi au stade 24-Février de Bel-Abbès. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Bounoua (21’) et Belhocini (45+1) pour l'USM Bel-Abbès. Grâce à cette victoire, l'USM Bel-Abbès se hisse à la 7e place en compagnie du Paradou AC avec sept points, alors que l'USMA occupe la 10e place avec un total de 5 points et un match en moins face à l'USM Harrach, prévu le 10 octobre dans un stade à désigner. Toujours pour le compte de la mise à jour de la 4e journée, le MC Alger accueille en ce moment l'Olympique de Médéa au stade Omar Hamadi (Alger). L'USMA et le MCA étaient engagés respectivement en Ligue des champions et en coupe de la Confédération, d'où le report de leurs matchs au 3 octobre. En Ligue des champions, l'USMA a été tenue en échec à domicile par les Marocains du Wydad Casablanca (0-0), au moment où l'USMBA a fait match nul dans le derby de l'Ouest contre le MC Oran (1-1), alors que le MCA et l'OM ont été battus, respectivement (1-0) par le CS Constantine et (2-1) par l'US Biskra.

Le MC Alger et l'Olympique de Médéa ont fait match nul (0-0), pour le compte de la mise à jour de la 4e journée de Ligue-1 Mobilis de football, mardi soir au stade Omar Hamadi (Bologhine). Ce score de parité permet aux deux formations de rejoindre l'USM Alger et le DRBT à la 10e place au classement général avec 5 points chacune, mais avec un match en moins pour les Rouge et Noir face à l'USM Harrach, prévu le 10 octobre dans un stade à désigner. Un peu plus tôt dans la journée et pour le compte de la mise à jour de la 4e journée, l'USM Bel-Abbès avait battu l'USM Alger sur le score de (2 à 0), prenant ainsi la 7e place en compagnie du Paradou AC avec sept points.

Casoni obtient un sursis jusqu’à l’USMA

Bernard Casoni devrait d’ores et déjà se soucier pour son avenir à la tête du MCA. Le technicien français, en proie à une crise de résultats depuis quelques journées, pourrait être contraint de quitter son poste plus tôt que prévu. En effet, le nul concédé par le Mouloudia face à l’OM (0-0) à domicile lors de la mise à jour de la 4e journée a mis tout le MCA dans une situation inconfortable, à tel point qu’une réunion de crise a été provoquée par Kamel Kaci-Said le soir même du match, à laquelle ont assisté à cette réunion, Kamel Kaci-Said, Bernard Casoni et son staff technique. Naturellement, le responsable de la section football du MCA a demandé à son entraîneur des explications sur la contre-performance mais aussi et surtout sur certains choix, visiblement discutables.

Au sortir de deux heures d’échange, le board du MCA a décidé d’accorder à Casoni un sursis jusqu’au match de l’USMA, un derby aux contours du match de l’année dans les fiefs du MCA. D’où l’importance justement de le gagner, pas seulement pour la pérennité de Casoni mais surtout permettre au MCA d’aborder la suite de la phase aller plus sereinement. Car, l’on imagine d’ores et déjà les retombées d’une défaite lors du grand derby sur l’équipe. Ce match s’annonce très important pour la suite de la saison du doyen.

Déjà défait par le CSC (1-0) à Constantine, vendredi, le MCA a du mal à gérer la période post-coupe de la CAF. Le groupe est sous pression et ceci risque de durer jusqu’au match de l’USMA, programmé le 14 octobre prochain. Reste à décider du lieu de sa domiciliation.

Amar B.