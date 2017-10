L’ambassadeur d’Algérie à Libreville reçu par le Vice-président du Gabon : Accélérer la coopération

L’ambassadeur d’Algérie au Gabon, Mohamed Antar Daoud, a été reçu lundi à Libreville par le Vice-président de la République gabonaise, M. Pierre Claver Maganga Moussavou, a-t-on appris mardi d’une source diplomatique. La rencontre qui intervient à quelques jours du Sommet des chefs d’Etat africains prévu à Libreville les 19 et 20 octobre courant destiné à préparer la réunion de la Cop 23 en novembre prochain à Bonn (Allemagne), «a été consacré à la coopération entre les deux pays dans le commerce, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle, l’agriculture, l’industrie et l’énergie ainsi qu’aux sujets internationaux de l’heure. Il faut rappeler que sur le plan bilatéral, le ministre d’Etat gabonais aux Affaires étrangères avait effectué, en mars dernier, une visite officielle en Algérie au cours de laquelle il «avait rencontré les ministres en charge des secteurs indiqués qui l’ont assuré de leur disponibilité à œuvrer pour une dynamique nouvelle concernant leurs domaines respectifs», note la même source, relevant que la future mise en place d’une liaison aérienne Alger-Libreville, concrétisée par le paraphe d’un accord entre les aviations civiles des deux pays, «contribuera à n’en point douter à booster les échanges économiques et commerciaux, initiative indispensable au moment où l’Algérie et le Gabon affrontent la baisse drastique des revenus pétroliers». Estimant «nécessaire» la tenue dans les meilleurs délais possible de la commission mixte algéro-gabonaise qui ne s’est pas réunie depuis 1987, le Vice-président gabonais et l’Ambassadeur d’Algérie «ont également évoqué les sujets internationaux d’actualité». M. Mohamed Antar Daoud qui a souligné le rôle «de premier plan» joué par l’Algérie dans la crise libyenne et la lutte contre le terrorisme, «a rappelé au Vice-président gabonais les principes cardinaux de la politique extérieure de l’Algérie consistant notamment en le respect de la Charte des Nations unies et le libre choix des peuples à l’autodétermination. (APS)