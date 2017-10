Accord commercial avec le Bangladesh : M. Benmeradi propose la révision des clauses

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi a proposé hier à Alger la révision des clauses de l’accord commercial conclu entre l’Algérie et le Bengladesh depuis 1976, indique un communiqué du ministère. Lors de l’audience qu’il a accordée à l’ambassadeur de la République du Bengladesh à Alger, Mohammed Abdul Hye, M. Benmeradi a insisté sur l’impératif de déployer davantage d’efforts pour renforcer les relations bilatérales, particulièrement au plan commercial. Le ministre a également mis l’accent sur la nécessité d’intensifier les visites et échanges de délégations entre les deux pays à l’effet de développer les relations commerciales et tirer profit des opportunités d’investissements qu’offrent les deux parties. Le développement des relations économiques entre l’Algérie et le Bengladesh permettra de cerner les projets d’investissements des deux pays frères, a ajouté M. Benmeradi. Saluant les relations fraternelles qui lient les deux peuples et les deux gouvernements, il a mis en relief le rôle de l’Algérie qui, a-t-il dit, a grandement contribué à l’adhésion du Bengladesh à l’Organisation de la coopération islamique (OCI) en tant que membre après avoir obtenu son indépendance en 1971. La réouverture de l’ambassade du Bengladesh à Alger consolidera les relations entre les deux pays dans divers domaines, a indiqué le ministre. De son côté, l’ambassadeur du Bengladesh a mis l’accent sur l’importance du marché du Bangladesh qui compte plus de 160 millions d’habitants. Il invite les exportateurs algériens à découvrir son pays et à définir ses besoins, d’autant que des produits algériens sont exportés au Bengladesh à l’instar des produits agricoles, particulièrement les dattes. Le marché peut absorber plusieurs investissements, a-t-il dit, appelant «les importateurs algériens notamment ceux du textile de se rapprocher du marché de son pays.

Mohammed Abdul Hye s’est dit optimiste quant à la réouverture de l’ambassade du Bengladesh à Alger, ce qui ouvrira, selon lui, «des perspectives commerciales prometteuses entre les deux pays». (APS)