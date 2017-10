Pétrole : Le Brent à moins de 56 dollars

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre est redescendu hier au dessous de 56 dollars, après avoir frôlé les 60 dollars la semaine dernière. En milieu de journée, le Brent valait 55,90 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 22 cents par rapport à la clôture de lundi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de novembre cédait 14 cents à 50,44 dollars.

"Les prix du pétrole n'ont pas réussi à se maintenir à leurs plus hauts de 2017 (atteints la semaine dernière pour le Brent, ndlr), et ce manque d'entrain inquiète les investisseurs financiers, qui repassent à la vente", a estimé Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group. Par ailleurs, l'analyste notait que les estimations de presse d'une hausse de la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ont entamé lundi la confiance des investisseurs. L'Opep s'est associée à d'autres producteurs, dont la Russie, pour limiter leur production et tenter de rééquilibrer le marché mondial, mais certains pays du cartel ne respecteraient pas les objectifs chiffrés qu'ils se sont fixés.

Par ailleurs, la reprise de la production de la Libye et du Nigeria inquiète. Ces deux membres de l'Opep ont été exemptés d'objectifs de production, car leurs industries pétrolières étaient perturbées par des conflits géopolitiques. "Si la Libye et le Nigeria ne deviennent pas des participants fiables de l'accord, le pic des prix de lundi dernier ne va pas être atteint dans les mois à venir", ont jugé les analystes de PVM.

"Une abondance de barils de pétrole américain devrait peser sur les prix de référence de la mer du Nord", alors que la production américaine continue d'augmenter, ont ajouté les analystes de JBC Energy.