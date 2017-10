Programme AADL 2 à Oran : respect des engagements

Le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, a rassuré que chaque souscripteur retenu au programme location-vente AADL 2 aura son logement. En marge d’une exposition sur la situation globale du secteur du logement à Oran regroupant tous les intervenants dans le bâtiment (OPGI, AADL, Direction de l’urbanisme et de la construction, services du Contrôle technique de construction et promoteurs privés), organisée à la médiathèque à l’occasion de la Journée mondiale de l'habitat, le chef de l’exécutif de wilaya a réitéré les engagements pris par le directeur régional de l’Agence pour l’amélioration et le développement du logement, Gadi Abdelwahab.

«Ce programme comporte 32.000 logements dont 25.000 en cours de réalisation et avec les nouvelles notifications que nous attendons et les désistements (1.000), on couvrira l’ensemble des souscripteurs», a avancé le responsable régional de l’AADL. Selon le même interlocuteur, le programme AADL 1, celui des 1.800 logements, est entièrement livré et les clés remises à leurs bénéficiaires, rappelant que son agence est passée, depuis le mois d’avril dernier, au programme AADL 2. Cette rencontre a été mise à profit par le même responsable pour présenter, au wali d’Oran et au président d’APW qui l’accompagnait, les différents sites d’implantation du programme AADL en cours, dont 5.000 logements à Es-Sénia, 4.000 à Aïn El Beïda et 16.000 au nouveau pôle urbain «Ahmed-Zabana». Selon les explications fournies sur place par le directeur de l’urbanisme de la construction de la wilaya, Mokhtar Merad, ce futur pôle urbain, qui renforcera le statut de métropole en devenir de la ville d’Oran, sera doté de deux grandes tours en verre haut standing, d’un hypermarché, d’un centre d’affaires et d'espaces verts.

La promotion immobilière a été également à l’honneur, à l’occasion de cette Journée mondiale de l’habitat qui a permis au wali de s’enquérir des programmes en cours dont 2.100 logements promotionnels publics (LPP) de l’ENPI à Sidi Chahmi, 100 logements promotionnels aidés (LPA) de la Sarl «Sotragim» à Belgaïd (Bir El Djir) et autres programmes de promotion libre d’une dizaine d’intervenants, notamment à haï El Menzeh. En outre, le wali a eu droit à des explications sur les différents programmes du logement à Oran.

Les données fournies font ressortir un total de 153.442 logements dont 85.621 achevés, 63.726 en cours de réalisation et 4.095 en voie de lancement. Les statistiques font état de 57.600 logements publics locatifs dont 35.648 achevés et 21.952 en cours et 24.220 logements socio-participatifs. (APS)