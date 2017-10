Aïn Defla : 24.149 unités en cours de construction

24.149 logements tous types confondus sont en cours de réalisation sur le territoire de la wilaya de Aïn Defla, a-t-on appris auprès de la directrice du secteur. Il s’agit de 10.513 logements publics locatifs (LPL), 720 logements promotionnels aidés (LPA), 4.464 logements de type rural, 5.750 logements en location-vente, 180 logements promotionnels publics (LPP) et 1.077 logements promotionnels libres (LPL), a précisé Mme Fatiha Arkab, en marge des portes ouvertes organisées à l’occasion de la Journée arabe et mondiale du logement, célébrée le premier lundi du mois d’octobre.

Le programme en cours porte également sur 631 constructions au titre des aides destinées au remplacement des chalets et 814 autres au titre des aides à la réhabilitation des habitations précaires, a-t-elle ajouté.

L’achèvement de ces logements renforcera le parc logement de la wilaya qui renferme actuellement plus de 195.200 unités et, par ricochet, améliorera le taux d’occupation par logement (TOL) estimé à 4,92%, a-t-elle soutenu.

Divers partenaires de la Direction du logement de la wilaya, à l’instar de la Direction de l’urbanisme et de la construction (DUC), la Caisse nationale du logement (CNL) et la Direction des équipements publics ont pris part à ces portes ouvertes abritées par la salle «Abdelhamid-Ibn Badis» de Aïn Defla. (APS)