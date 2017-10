Programme de 1.700 logements sociaux à Bouira : Livraison de la moitié avant fin 2017

Un programme de 1.700 logements tous types confondus est en cours d’achèvement dans la wilaya de Bouira, dont la moitié devra être livrée d’ici à la fin de l’année 2017, a assuré le wali de Bouira, M. Mustapha Limani. «Nous avons distribué auparavant 840 unités de type social. Nous avons un programme supplémentaire de 1.700 autres logements, qui est en cours d’achèvement et dont la moitié devra être livrée d’ici à la fin de l’année», a expliqué M. Limani, dans une déclaration. S'agissant du récent mécontentement provoqué par l’affichage d’une liste de bénéficiaires de logements sociaux au niveau du chef-lieu de la wilaya, le chef de l'exécutif local a précisé que les services de la wilaya avaient reçu «4.000 recours, qui sont en cours d’examen». «Ces recours ont été introduits par les exclus de la liste des bénéficiaires du programme des 400 logements sociaux. Les services concernés sont en train de les examiner au cas par cas», a assuré le premier magistrat de la wilaya.

Déplorant le retard que connaissent certains chantiers de logements, notamment au niveau du chef-lieu de la wilaya, le responsable a par ailleurs déclaré : «Nous sommes en train de suivre les travaux et nous avons donné de fermes instructions aux réalisateurs, qui doivent être dans les délais, afin de répondre à la demande croissante en matière de logements à Bouira». Il a conclu en annonçant le relogement d'une trentaine de familles habitant dans des habitations précaires à Bechloul et à Ath Laâziz dans des logements neufs. (APS)