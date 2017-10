Wilaya d’Alger : Tous les souscripteurs AADL auront leur logement

M. Ismaïl Loumi, qui s’exprimait en marge de la journée portes ouvertes placée sur le thème «Le logement, un pilier du développement durable», a également souligné qu’au niveau de la capitale, les différents chantiers connaissent, en général, des taux «appréciables» de réalisation.

Poursuivant ses propos, le directeur du logement de la wilaya d’Alger a réitéré l’engagement de l’État pour la réalisation de tous les projets AADL, notant, par la même occasion, que «la conjoncture financière que traverse le pays n’a aucune incidence sur les chantiers qui ne sont pas à l’arrêt». Clair, net et précis, il déclare que «tous les projets seront livrés dans les délais impartis, et que chaque souscripteur aura son logement».



250.000 logements toutes formules confondues en cours dans la capitale



Il faut savoir que ce sont plus de 250.000 logements toutes formules confondues (LPL, LSP, AADL, LPP) qui sont en cours de réalisation dans la wilaya d’Alger, soit 10% des projets de logement à l’échelle nationale, comme relevé d’ailleurs par le directeur de l’habitat de la wilaya d’Alger. «La wilaya d’Alger enregistre la réalisation de plus de 250.000 logements toutes formules confondues, pour éradiquer l’habitat précaire et assurer des logements décents aux citoyens», a déclaré, ce responsable, lors de ces journées ouvertes qui se sont déroulées, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale et arabe du logement.

Cette manifestation portes ouvertes sur les différents programmes de logement, organisée au centre culturel Mustapha-Kateb à Alger, vise, en fait, à faire connaître la cadence d’exécution des programmes de logement et à informer le citoyen sur les différentes formules et aides accordées par l’État. Il s’agit également, signale M. Loumi, de fournir des informations aux promoteurs immobiliers en vue de promouvoir l’utilisation des matériaux de construction disponibles sur le marché national, notamment les matériaux pour économiser l’énergie, tout en encourageant la formation dans les professions et métiers liés au logement.

Le programme ambitieux du secteur de l’habitat concerne toutes les formules, met en avant M. Loumi. Évoquant ensuite le logement promotionnel aidé (LPA), dont la souscription sera ouverte à partir de 2018, il explique que cette formule vient, en fait, en appui au programme global d’habitat et autres formules en cours, précisant qu’elle est destinée à la catégorie à revenu moyen, avec des avantages et des alternatives, notamment en matière de superficie, de nombre de chambres et de nouvelles formules de financement. Il signalera également qu’une commission regroupant plusieurs secteurs a été installée au niveau de la tutelle aux fins de définir les conditions et critères de souscription, et de fixer les mécanismes à même d’assurer le respect des délais de réalisation. Il est question également, précise-t-il, de «faciliter le versement des tranches et le paiement des coûts de réalisation aux entrepreneurs, afin d’éviter tout problème de financement».



La 23e opération de relogement à Alger dans les prochains jours



À retenir, par ailleurs, que la 23e opération de relogement des citoyens d’Alger aura lieu dans les prochains jours, a annoncé le directeur de l’habitat de la wilaya d’Alger.

L’opération de relogement devra concerner les résidents «du reste des bidonvilles», outre «les habitants des caves, des terrasses, des chalets et toute autre bâtisse anarchique défigurant la capitale». En effet, le wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, a affirmé qu’après élimination du reste des bidonvilles défigurant la capitale, les dossiers «des Algérois vivant dans des conditions difficiles et souffrant d’exiguïté, ainsi que ceux qui désirent se marier et fonder une famille, seront pris charge». M. Zoukh avait déclaré, auparavant, que «près de 8.000 familles bénéficieront, après la rentrée sociale 2017-2018, de logements sociaux, dans le cadre de la 23e opération de relogement dans la wilaya d’Alger».

Celle-ci ne sera pas toutefois la dernière au niveau de la capitale. Plusieurs autres opérations vont avoir lieu, à maintes fois répété Abdelkader Zoukh.

«Le lancement des autres opérations aura lieu en fonction de la livraison des chantiers de l’habitat en cours de réalisation», a-t-il affirmé, rappelant que le relogement de ces familles se fera par priorité.

D’autre part, et pour ce qui est du programme de restauration et de réhabilitation du tissu urbain de la capitale, M. Loumi a indiqué que la direction du logement, en coordination avec les offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI), «supervise l’exécution de la première tranche de l’opération en question qui touche 5.4000 logements et bâtiments au niveau des différentes communes, et ce dans le cadre du programme de l’embellissement de la capitale et le programme du plan stratégique de la capitale à l’horizon 2029».

Soraya Guemmouri