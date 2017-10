Récupération des déchets : Un gisement d’emploi

C’est sur le thème «Enjeux économiques et technologiques du recyclage des déchets», que la 2e édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets sera organisée cette année.

Cette 2e édition, qui se tiendra du 9 au 12 octobre au palais des Expositions des Pins-Maritimes, sous le parrainage des ministères de l’Environnement et des Énergies renouvelables, de l’Industrie et des Mines et du Commerce, verra la participation de près de 30 entreprises spécialisées dans le domaine du tri et du recyclage des déchets de tous secteurs et segments d’activité. Destiné aussi bien aux professionnels qu’au grand public, ce Salon, organisé par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), en collaboration avec l’Agence nationale des déchets (AND) et la Safex, vise particulièrement la promotion du domaine de la gestion des déchets industriels, tout comme les activités liées à la récupération et au recyclage. Ce Salon dédié à cette importante et vitale problématique est toujours d’actualité, d’autant que le thème retenu pour cette nouvelle édition tourne autour des enjeux économiques et technologiques du recyclage des déchets. En effet, ce qui était perçu auparavant comme une préoccupation purement environnementale, est devenu aujourd’hui une activité économique pouvant générer des milliards en chiffre d’affaires, ce qui représente un manque à gagner de 38 milliards de DA par an et de nombreux postes d’emploi directs et indirects.

Selon les estimations des spécialistes du domaine, plus de 7.600 emplois peuvent être créés dans la filière PET qui génère près de 350.000 tonnes/ an. En effet, des statistiques récentes démontrent qu’il y a un marché de près de 300.000 tonnes/an de déchets spéciaux (pneus, huiles usagées, batteries et déchets), dont seulement 150.000 tonnes sont valorisées et exploitées. Il y a lieu de noter que selon une étude de la GIZ, la quantité annuelle des déchets industriels en Algérie est estimée à plus de 2.547.000 tonnes de déchets d’emballages, environ 1.2 million de tonnes par an de plastique, pneus usagés, plus 2 millions d’unités par an, les déchets des huiles et des huiles lubrifiantes sont estimés à 110.000 tonnes par an, ainsi que les déchets électroniques, électriques et électroménagers qui sont évalués, eux, à 173.800 tonnes par an. Il convient d’ajouter que la politique de gestion des déchets s’inscrit dans la Stratégie nationale environnementale (SNE), ainsi que dans les Plans nationaux d’actions environnementales et du développement durable (PNAE-DD) qui s’est concrétisée par la promulgation de la loi 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets, traitant des aspects inhérents à la prise en charge des déchets, et dont les principes consistent, entres autres, en la valorisation des déchets par leur réemploi et leur recyclage, et au traitement écologiquement rationnel des déchets. En dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics en vue de promouvoir le secteur de la valorisation des déchets, ce dernier reste peu développé Algérie. Il faut savoir qu’outre les 16 entreprises qui activent dans la collecte et l’exportation des huiles usagées, il y a seulement une dizaine d’entreprises privées qui se sont spécialisées dans la récupération et la valorisation des pneus usagés, et réalisent principalement des tapis de routes et du granulat dont le marché est très prometteur.

Kamélia Hadjib