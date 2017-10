La ministre de l’environnement et des énergies renouvelables à Tlemcen : Du tri sélectif à la valorisation

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, a insisté, hier à Tlemcen, sur la nécessité d’intensifier les efforts et de coordonner le travail avec toutes les couches de la société, afin de mieux gérer les déchets. À l’ouverture des travaux d’une journée d’étude sur le recouvrement fiscal de la taxe d’enlèvement des déchets domestiques, la ministre a souligné qu’il est nécessaire d’exploiter les énergies des jeunes et des volontaires, pour mener une «bataille contre les ordures», devenues une affaire quotidienne.

Mme Zerouati a estimé que l'action locale en matière d’environnement constitue le point d'achoppement sur lequel s'appuient toutes les opérations de développement, ajoutant que chaque élément de la société doit y jouer son rôle en partant du tri sélectif des déchets au sein de la maison. Sur ce sujet, elle a déclaré que «nous devons canaliser nos préoccupations et exploiter toutes les potentialités jeunes d'une manière positive, à travers la sensibilisation dans ce domaine». La ministre a également mis l’accent sur le rôle des communes dans la prise en charge des déchets, soulignant que le désengagement pour le recouvrement de la fiscalité est une défaillance. Elle a recommandé, dans ce sens, de trouver le meilleur moyen de gérer les déchets en tenant compte de l'aspect social du citoyen dans le recouvrement de la taxe sur les ordures.

Elle a, en outre, insisté sur la nécessité d’effectuer des études et un diagnostic pour endiguer le fléau et dégager le terrain pour concrétiser des projets d’environnement durable, dont les résultats se feront sentir en 2030. La ministre poursuivra sa visite dans la wilaya par l'inauguration d'un Salon national des arts plastiques traitant de l’environnement, l'inspection d'une usine de recyclage des produits en plastique et la mise en service d'un parc de loisirs regroupant des espaces environnementaux et sportifs.