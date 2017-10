Algérie - Chine : Algérie Télécom signe un important partenariat avec ZTE

De notre envoyé spécial à Oran : Mohamed Mendaci

Dans le cadre de la consolidation du partenariat algéro-chinois et le développement du secteur des Technologies de l’information et de la Communication en Algérie, Algérie Télécom (AT) a procédé, hier, lors d’une cérémonie organisée à Oran, à la signature d’un accord de partenariat avec le géant chinois de l’industrie de télécommunication, ZTE.

Une deuxième convention sur la formation des entreprises algériennes sur les techniques d’installation et de maintenances du réseau de la fibre optique FTTX a été paraphée par l’entreprise Huawei, et la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs (FNJE) Le partenariat entre AT et ZTE porte essentiellement sur la réalisation du projet FTTX qui s’inscrit dans le cadre de la modernisation du secteur des télécommunications en Algérie, consistant à amener la fibre optique au plus près de l’utilisateur afin de bénéficier du réseau internet à très haut débit allant jusqu’à 100 mégabits. Dans son discours d’ouverture, le directeur général d’Algérie Télécom, Adel Khemane, a souligné que «cette coopération revêt une dimension particulière pour Algérie Télécom, étant donné qu’elle s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de son plan d’action visant à son développement à son essor».

Et d’ajouter que dans le cadre de cette collaboration, les partenaires chinois accompagneront Algérie Télécom à bâtir des infrastructures de qualité de très haut débit étendu sur tout le territoire national. Pour le patron d’Algérie Télécom, «la signature de ce nouveau contrat constitue une nouvelle preuve de la confiance, de l’engagement des entreprises chinoises aux côtés d’Algérie Télécom pour participer à concrétiser le programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika dans le développement des TIC en Algérie».

Le contrat de partenariat permettra le déploiement d’un réseau de très haut débit, sur une durée de 1 année, permettant d’offrir ce service à plus de 1 million de clients, entre modernisation de l’ancien réseaux et le déploiement de nouveaux réseaux. Selon le premier responsable d’AT, le contrat en question donnera «une impulsion significative aux miro-entreprises», car il les implique dans la réalisation de «ce projet ambitieux» et leur permet d’acquérir des compétences dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Il précise, à l’occasion, qu’à travers le centre de HUAWEI, lancé hier à Oran, dans le cadre du contrat de partenariat qui lie les deux entreprises, «Algérie Télécom compte consolider cette action d’accompagnement des jeunes entrepreneures, ainsi que la politique nationale de l’emploi».



Partenariat gagnant-gagnant



Par le biais cette action, Algérie Télécom tend à encourager les jeunes porteurs de projets pour le dynamisme qu’ils ont affiché durant la réalisation des réseaux FTTX, dans le cadre du contrat Huawei-Algérie Télécom, durant le premier semestre de l’exercice 2017. Il rappelle que pour cette année 2017, un contrat a été signé avec Huawei consistant à déployer 1 million d’accès en FTTX. De son côté, le DG de Huawei-Algérie, Gao Jieà, précise qu’avec AT, son entreprise a déjà lancé trois centres de formation, et formé plus de 1.700 ingénieurs et techniciens locaux aux nouvelles technologies. Selon lui, les priorités de Huawei en Algérie et le transfert du savoir-faire aux Algériens, la coopération locale à travers laquelle le géant chinois a collaboré avec plus de 50 entreprises algériennes, de plus en plus de PME locales adhèrent à cet important projet et enfin le développement de l’écosystème des TIC ouvrira, selon lui, de nouveaux horizons pour développer l’économie algérienne. Pour sa part, le directeur général de ZTE-Algérie, Zhang Chao, affirme que son entreprise est partenaire d’AT depuis 15 ans. Acteur majeur dans l’industrie des télécommunications, ZTE compte plus de 1,5 million d’Algériens abonnés au réseau de ZTE d’Algérie Télécom ; ce chiffre sera revu à la hausse, avec le lancement du réseau de la fibre optique FTTX qui permettra à la clientèle d’AT de bénéficier de la connexion internet à très haut débit. «D’ici la fin de l’année, AT bénéficiera du plus grand réseau FTTX en Afrique», et d’ajouter que l’objectif du partenariat avec AT est «le transfert du savoir-faire et la réalisation des centres de formation, sans oublier que plus de 5.000 cadres et ingénieurs algériens ont été formés par ZTE». Il annonce, à l’occasion, qu’un centre d’expérience qui comprend le FTTX sera fourni par ZTE prochainement à l’Agence nationale de promotion des technologies (ANPT), en plus d’un laboratoire de recherche et de développement des TIC qui sera réalisé pour les besoins de l’Algérie. Par ailleurs, le DG d’AT s’est rendu, en compagnie de ses homologues chinois et du DG de FNJE, à la cité des Palmiers, l’une des cités raccordées à la technologie FTTX à Oran, puis au centre de formation «Training Center FTTX», où des sessions de formation dédiées à ladite technologie sont programmées pour les techniciens d’Algérie Télécom et pour les chefs des micro-entreprises.

M. M.