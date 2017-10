Journée de l’enseignant : Hommage et reconnaissance

A Sétif, la célébration de la journée de l’enseignant, si elle a constitué un moment fort des investissements consentis par l’Etat à l’endroit d’un secteur qui accueille aujourd’hui des millions d’élèves dans les écoles, les CEM et les lycées mais aussi au titre des autres mécanismes initiés pour porter la connaissance vers toutes les couches de la société, n’en est pas moins un moment propice pour exprimer une juste reconnaissance envers ces milliers d’enseignants, qui veillent quotidiennement à prodiguer le savoir à nos enfants.

C’est dans ce contexte que s’intègre la cérémonie organisée hier dans la grande salle du musée national par la direction du centre de wilaya d’enseignement et de formation à distance, en présence des enseignants et apprenants lauréats de cette structure qui relève de l’Office national placé sous tutelle du ministère de l’Education. Une rencontre marquée par la présence du directeur de l’éducation, des chefs d’établissements, inspecteurs, enseignants, et qui a permis d’honorer les enseignants de ce centre couvrant les deux wilayas de Sétif et Bordj Bou Arreridj et qui comptait déjà au titre de l’année 2016-2017, plus de 13.300 apprenants. Plusieurs lauréats des différents examens de niveaux ou d’autres examens seront également récompensés à cette occasion, à l’instar du jeune Yakoub Korichi, qui est parvenu à décrocher une moyenne de 16,12 à l’examen du baccalauréat, et de plusieurs autres apprenants des wilayas de Sétif et Bordj Bou Arreridj dont les moyennes varient entre 15 et plus de 17 même, démontrant ainsi une réelle volonté et des capacités à rattraper le retard.

Wassila Touati, la directrice du centre d’enseignement et de formation à distance de Sétif qui a ouvert ses portes en 1989 et assure l’enseignement pour les niveaux allant de la première année moyenne à la 3ème année secondaire saisira cette opportunité pour rendre hommage et dire sa reconnaissance à la famille enseignante de cette wilaya et faire état des mêmes sentiments à l’endroit de tous les enseignants de ce centre qui, dira- t-elle, ne ménagent aucun effort pour honorer la mission dont ils sont investis.

Une cérémonie qui sera également marquée par des témoignages vivants d’apprenants.

F. Zoghbi