Le président de l’Association Nationale des Parents d’Elèves invité de notre Forum : «Nous saluons la décision du président de levée du gel sur les projets de l’Education»

Le président de l’Association nationale des parents d’élèves, Ahmed Khaled, a salué, hier au Forum d’El Moudjahid, la décision du Président de la République relative à la levée du gel sur la totalité des projets de l’Éducation nationale, et la décision du Premier ministre de réserver près de 6.000 postes d’emploi pour appuyer les classes spéciales des élèves aux besoins spécifiques.

Le président de l’Association nationale des parents d’élèves, invité du Forum d’El Moudjahid, a entamé sa conférence en saluant les dernières mesures prises par les pouvoirs publics en faveur du secteur de l’éducation nationale.

D’abord, la décision du chef de l’Etat, qui a donné des instructions au gouvernement pour la levée du gel sur la totalité des projets ( écoles, lycées, cantines...), et puis celle du Premier ministre, qui a accepté la demande du ministère de la Solidarité nationale pour réserver un quota de près de 6.000 postes d’emploi pour appuyer les institutions de l’éducation au niveau des établissements spécialisés et des classes spéciales, ainsi que des postes au profit des personnels chargés de la fonction d’auxiliaires de vie pour les élèves aux besoins spécifiques.

Par ailleurs, l’orateur a rendu hommage au ministre de la Santé, qui a organisé le mois de septembre dernier une conférence sur la santé scolaire.

Une occasion pour évaluer la prise en charge sanitaire de nos enfants au sein des établissements scolaires. Mais en fait, la sortie médiatique du président de l’Association nationale des parents d’élèves, un mois après le retour de nos enfants à l’école, se veut une opportunité pour l’évaluation de la rentrée scolaire 2017/2018.

Et s’il faut un qualificatif, c’est ordinaire, souligne le conférencier, qui reconnaît tout de même quelques carences et points noirs, à l’image de la non-disponibilité du manuel scolaire, le manque d’enseignants et la difficulté de certains élèves, recalés du Bac, à retrouver une place dans une classe. A propos du manque du livre scolaire, le président de l’Association nationale des parents d’élèves pointe du doigt un problème de distribution au niveau local. Ce problème est, selon Khaled Ahmed, causé en partie par la défaillance de certains directeurs d’établissement et intendants « qui ne se sont pas occupés de la charge de la commande des livres à temps», bien que les livres scolaires étaient disponibles, à 90 %, le mois d’avril dernier. Pour le président de l’Association des parents d’élèves, certains directeurs d'école ont refusé de vendre des livres ou d'aller chercher leurs quotas auprès de l'ONPS, en l’absence de transport. «Un transport qui devrait être assuré par les services de la commune, notamment pour les écoles primaires», a-t-il précisé.

Il n’a pas manqué de dénoncer le comportement de certains intendants au niveau des CEM et des lycées qui ont eux aussi refusé de distribuer les livres scolaires dans leurs établissements. Est-ce à dire que c’est une opération préméditée pour faire rater la rentrée scolaire? L’invité du Forum se dit en être convaincu.

Concernant les enseignants qui n’ont pas rejoint leur poste de travail, pour de multiples raisons, Ahmed Khaled plaide pour l’ouverture d’écoles de formation dans toutes les wilayas. Pour revenir aux recalés du Bac (une partie des 400.000), qui n’ont pu rejoindre les établissements scolaires, alors qu’ils n’ont jamais redoublé, le conférencier a expliqué que les textes à ce sujet sont très clairs, et les critères (moyenne et comportement) sont bien définis, à cela s’ajoutent les décisions du conseil des enseignants.

D’ailleurs, la ministre a instruit les chefs d’établissements pour plus de souplesse, surtout lorsque les places pédagogiques sont disponibles. A propos de ce problème, Ahmed Khaled s’est étonné de la rigidité des directeurs de lycées, surtout que la tutelle a tout mis en œuvre pour lutter contre la déperdition. L’invité du Forum a annoncé que le ministère de la Santé compte relancer la campagne de vaccination entamée l’année dernière. Cette année, celle-ci sera appuyée par une campagne d’information pour justement éviter la polémique suscitée l’an dernier.

Cette rentrée, explique le conférencier, compte une nouveauté, celle de la prise en charge de l’aspect pédagogique. Cela consiste en le diagnostic des difficultés des élèves à assimiler. Appelé à s’exprimer sur les dates des examens, Ahmed Khaled dit qu’elles sont adéquates. A propos de la violence en milieu scolaire, le président de l’Association des parents d’élèves a annoncé que la commission nationale chargée de ce dossier est en phase de dévoiler ses recommandations.

