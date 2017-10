Elections locales 2017, M. Abdelwahab Derbal : «assurer la transparence»

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, Abdelwahab Derbal, a tenu à préciser que son instance «œuvre en coordination avec l’administration et les médias, afin de garantir un déroulement serein des élections locales prévu le 23 novembre prochain dans un climat de confiance d’intégrité et de confiance».

S’exprimant sur les ondes de la Chaîne Une de la radio nationale, M. Derbal a indiqué que les membres des commissions de wilayas de la HIISE, sont appelés à présenter toutes les propositions et remarques relatives au code électoral. Il dira à ce propos que «toutes ces propositions seront prises en considération et seront concrétisées». Le président de la HIISE a souligné par ailleurs, la nécessité de se confirmer à la loi et au code électoral lors des prochaines locales.

A cet effet, l’hôte de la radio a invité tous les médias écrits, radiophoniques et audiovisuels à s’attacher au professionnalisme et à la neutralité, et à éviter la diffusion de rumeurs en veillant à exercer leur profession dans le respect des règles déontologiques, afin de faire progresser l’action politique honnête.

Il a également considéré qu’une affluence massive lors de la prochaine élection, pour choisir des candidats compétents au service de l’Algérie, sera la réponse aux sceptiques de l’intérieur et de l’extérieur que «le peuple algérien est soudé».

Dans le même contexte, M. Derbal a relevé que tant que l’Administration s’attache à la loi, à la neutralité et à l’article 193 de la Constitution, tant que la HIISE s’attache à l’article 194 de la Constitution et tant que les journalistes s’attachent au code d’honneur de leur profession, «nous serons tous des alliés».

Il a aussi affirmé que «l’utilisation de l’argent en politique corrompt l’argent et la politique», estimant que la loi interdit «l’achat des consciences». M. Derbal, qui a fait le point sur la préparation de la prochaine élection, a exprimé «sa grande satisfaction» quant au rythme du déroulement de l’opération d’établissement et de recensement du corps électoral des 10 daïras et 26 communes de la wilaya de Souk-Ahras qui compte un total de 323.020 électeurs. La HIISE, a-t-il notamment souligné, veille à «appliquer la loi conformément aux garanties objectives mises en place tout en s’attachant à faire montre de neutralité totale».



Amender la loi 16/10 relative au régime électoral



M. Derbal avait assuré à maintes occasions que «la transparence sera notre credo». Aussi, «l’opération de surveillance de tous les scrutins débute dès la convocation du corps électoral», a rappelé Abdelwahab Derbal, tout en précisant que «la question de la surveillance est l’affaire de tous les partenaires politiques, et non seulement la Haute instance».

Il a reconnu, à cet effet, les lacunes dans la gestion de l’administration, mais signale, cependant, que les formations politiques devraient contribuer à améliorer cette phase de l’acte politique. Autrement dit, l’instance qu’il préside n’est pas en mesure à elle seule de surveiller les élections. Tout en rappelant qu’au cours des législatives de mai dernier, les agents chargés de la surveillance n’ont représenté que 29% de l’ensemble des chargés de la surveillance, Derbal a appelé les partis à déployer davantage d’efforts afin d’accompagner l’Instance dans sa mission, et ce, en investissant les bureaux et centres de vote pour surveiller et contrôler le déroulement de l’opération électorale. «Je peux comprendre qu’il n’y a pas de contrôleurs dans les zones enclavées, mais lors des dernières législatives, j’ai fait personnellement le tour de plusieurs bureaux de vote à Bab El Oued mais je n’ai vu aucun superviseur», a-t-il témoigné.

Au sujet des partis qui se plaignent de la lourdeur des procédures administratives, le président de la HIISE a affirmé que ces derniers «n’ont qu’à formuler leurs propositions en vue d’amender la loi 16/10 relative au régime électoral». «Je demande à tous ceux qui ont des réserves au sujet de la loi régissant le code électoral à formuler leurs recommandations à la HIISE», a-t-il suggéré tout en faisant état de l’installation d’une cellule chargée d’étudier les propositions émises par ces formations.

Salima Ettouahria

SIDI BEL-ABBèS

Répondre aux attentes de la population

Les listes des formations politiques en lice seront connues cette semaine pour permettre à la population de faire son choix et élire le jour ‘‘J’’ ses représentants appelés de défendre ses intérêts et à répondre à ses attentes. Selon les premières informations, six partis sont en course pour l’APW et 16 pour les 52 APC.

Il s’agira de dépasser un mode de fonctionnement classique se limitant à l’accomplissement des missions basiques et aux prestations de service public. C’est d’ailleurs autour de thèmes essentiellement économiques et écologiques, également, que les programmes d’action doivent être concentrés pour accrocher l’électeur et gagner sa voix.

Des programmes en prise sur la réalité du terrain



Aujourd’hui, la priorité est la valorisation des investissements consentis par l’Etat par la promotion de l’investissement productif et la motivation des opérateurs à exploiter les créneaux d’activité multiples dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme. Il s’agit de l’élaboration d’une véritable feuille de route pour chaque parti désireux de conquérir l’espace et d’imposer une présence.

Pour l’APW par exemple — organe de délibération, de suivi et de contrôle — l’idéal est d’engager une étude de concert avec l’université pour la conception d’une approche de développement de la région en fonction de ses spécificités et de ses atouts devant définir les priorités dans l’action à engager et situer les préoccupations de la population. En d’autres termes, un tableau de bord est à dresser pour assurer la continuité et guider tous les acteurs et partenaires, les gestionnaires et les opérateurs.

Pour les APC, les gestionnaires de ces structures de base du développement sont tenus d’abord d’assainir une situation et d’éliminer un déséquilibre budgétaire grâce au recours à des formules de création de ressources de financement et un redéploiement de l’effectif de la commune en veillant sur un encadrement de qualité.

A. Bellaha

PT

En lice dans 43 wilayas



La Secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a annoncé à Alger, la participation de sa formation politique aux prochaines élections locales, prévues le 23 novembre prochain, au niveau de 43 wilayas. Lors d'une conférence de presse animée avant la réunion du Bureau politique de son parti, Mme Hanoune a affirmé que la participation au prochain rendez-vous électoral est «une grande responsabilité», particulièrement en cette conjoncture politique qu'elle a qualifiée de «croisée des chemins». Estimant que cette étape est «charnière et décisive», la SG du PT a indiqué que la participation est «un moyen politique et démocratique à exploiter à travers la mobilisation citoyenne avec ses importantes énergies et capacités pour éviter à l'Algérie de plonger dans le marasme du sous-développement». «Nous nous adresserons à la conscience des citoyens et proposerons, durant la campagne électorale, des solutions permanentes», a ajouté Mme Hanoune, soulignant la «détermination» de sa formation politique à exploiter les différents espaces et moyens démocratiques pour expliquer le programme de son parti, notamment pour ce qui est des dangers du capitalisme. Plaidant pour la révision du code électoral, Mme Hanoune a évoqué l'utilisation de l'argent dans la collecte des signatures.

Par ailleurs, Mme Hanoune a critiqué certains points figurant au Plan d'action du gouvernement notamment dans le volet économique, appelant au recouvrement fiscal pour couvrir le déficit du budget de l'Etat. Elle a mis l'accent, à ce propos, sur «les implications négatives attendues» en cas de recours à l'autofinancement.

La SG du Parti des Travailleurs a salué, d'autre part, les décisions d'augmenter le budget d'équipement et de lever le gel sur les projets et le non-recours à l'endettement extérieur.

Annaba

Quatre partis dans la commune d’Aïn Berda



Quatre partis politiques en l’occurrence le Front de libération nationale (FLN), Tajamoue Amel Djazair (TAJ), le Rassemblement National démocratique (RND) et le Mouvement de l’Entente Nationale (MEN) se disputent la commune de Ain Berda, à l’occasion des élections locales. Située à plus d’une trentaine de kilomètres au sud de la métropole Annaba, la commune de Ain Berda, frontalière de Nechmaya (Guelma) et de Dréan (El Tarf), compte aujourd’hui 23.875 habitants repartis à travers différentes zones éparses dont les plus importantes Selmoune El Hachemi, El Harrouchi, Goudiat Merah et Ain Sayad. Sa vocation agropastorale la prédestine à un avenir prometteur en matière de développement dans la région, pouvant ouvrir de nouvelles perspectives à la population qui profite depuis quelques années déjà de plusieurs commodités longtemps absentes du vécu quotidien.

Ce n’est pas par pur hasard que les pouvoirs publics locaux viennent de créer dans cette commune dont la naissance remonte à la période coloniale, un parc industriel plus précisément au niveau de la localité de Ain Sayad sur la route nationale n°21, reliant Annaba à Guelma. Outre la contribution à la relance des investissements, cet espace vient apporter une solution concrète au problème du foncier industriel et participer à la création de la richesse et à l’emploi, d’autant plus que toutes les conditions sont réunies pour en faire un tremplin pour le développement. Le parc industriel qui est géré par l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière (Aniref), compte près d’une soixantaine de terrains d’assiette qui accueilleront des investissements dès que les travaux d’aménagement en cours seront achevés. L’agriculture, qui a été longtemps l’activité principale que partagent la céréaliculture et l’élevage ovin et bovin, peut contribuer à l’effort de développement et occuper une partie de la main-d’œuvre apte à prendre la relève si, bien sûr, de nouveaux investissements sont lancés.

Il faut dire que la compétition électorale sera très serrée entre les candidats pour tenter de ratisser large lors du rendez-vous électoral du 23 novembre prochain et d’accéder à la gestion de la commune. Après la révision exceptionnelle du fichier électoral, on dénombre 1.616.852 inscrits qui accompliront leur devoir dans sept centres et 41 bureaux de vote, encadrés par 609 personnes.

En attendant le démarrage officiel de la campagne en prévision des élections locales du 23 novembre prochain, les candidats engagés dans ces joutes ont déjà commencé leur contact avec la population pour faire connaître leur programme de travail s’ils venaient à être élus.

B. Guetmi