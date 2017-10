Gouvernance et intelligence économique : Nécessité d’une veille stratégique

Les participants à une rencontre sur l’impact de l’utilisation de l’intelligence économique sur le développement ont insisté, à Oran, sur la mise en place de mécanismes d’anticipation et de veille stratégique pour une bonne gouvernance d’une organisation. «L’entreprise aujourd’hui n’a d’autres choix que de maîtriser l’environnement via l’intelligence économique face à la concurrence et l’émergence de nouvelles méthodes de déstabilisation», a souligné un expert international en ressources humaines et en communication, Mohamed Bitouri, lors de cette rencontre organisée par la Chambre de commerce et de l’industrie de l’Oranie (CCIO), en partenariat avec la «Pépinière d’entreprises».

Le conférencier a mis en exergue l’importance de la mise en place de «mécanismes d’anticipation et de veille stratégique pour une bonne gouvernance d’une organisation», expliquant qu’«il ne s’agit pas uniquement de détenir les meilleures informations mais de savoir les maîtriser et les capitaliser». Devant un parterre d’universitaires, d’économistes, de chefs d’entreprises et de représentants d’organismes, dont le Fonds national d’investissements et de la société civile, M. Bitouri a situé les apports de l’intelligence économique «à la gouvernance et à la stratégie de l’entreprise». La veille technologique et médiatique a été abordée par de nombreux intervenants, qui ont traité notamment de plusieurs questions liées au système d’information : un outil d’aide à la décision. Le développement de l’intelligence économique passe par l’adhésion des acteurs économiques, a estimé en substance un responsable d’une entreprise pharmaceutique.