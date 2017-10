Barrages de Koudiate Acerdoune, Birine et Ghrib : Sécuriser les systèmes d’interconnexion

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a estimé, à Médéa, impératif d’assurer la sécurisation des systèmes d’interconnexion des barrages de Koudiate Acerdoune (Bouira), Birine (Djelfa) et Ghrib (Ain-Defla, afin d’éviter, selon lui, de «grandes perturbations» dans l’alimentation de la wilaya. «La sécurisation des systèmes d’interconnexion entre ces trois sources d’approvisionnement en eau potable des 64 communes de la wilaya est primordiale et doit figurer parmi les priorités du secteur», a indiqué le ministre, en marge d’une visite du barrage de Béni-Slimane (Est de Médéa). M. Necib a assuré que son département ministériel s’attelle actuellement à réunir les fonds indispensables à la réalisation des travaux d’interconnexion entre les barrage de Koudiate Acerdoune, le champ de captation de Birine et le barrage de Ghrib. Sur le site du barrage de Béni-Slimane, d’une capacité théorique de 28 millions de m3, le ministre a insisté sur la livraison de cet important ouvrage hydraulique avant la fin de l’année en cours. Les responsables de l’Agence nationale des barrages (Anbt) se sont engagés, sur place, à procéder, fin novembre, à la phase de mise en eau du barrage, alors que son exploitation devrait intervenir avant le début de l’année 2018. Mettant en exergue l’apport vital de cet ouvrage hydraulique dans l’essor socioéconomique de la région, M. Necib a invité les gestionnaires du périmètre d’irrigation de Béni-Slimane, qui s’étend sur une superficie de 2000 hectares, à privilégier le recours à des système économiseurs d’eau, dans le but, a-t-il affirmé, de préserver cette ressource en eau et permettre l’extension des surfaces irriguées dans cette localité.



Dotation en eau potable de Médéa



Hocine Necib a déclaré que la dotation en eau potable de la wilaya et ses environs sera doublée d’ici une année, à la faveur de l’extension des capacités de traitement du barrage de Ghrib. Une grande opération de modernisation et d’extension des capacités de traitement du barrage de Ghrib (Ain-Defla), qui assure l’alimentation des communes de Médéa, Ouzera, Benchicao et Tizi-Mahdi, sera lancée incessamment , dans le but de porter la dotation de ces communes à 60 mille m3/j, contre près de 30 mille m3/j actuellement, a indiqué le ministre lors de la mise en service à Ain-Aissa (Benchicao) du système de déviation de la conduite Ghrib-Berrouaghia. Necib a insisté, à cet égard, sur la nécessité d’accompagner ce transfert par une mise à niveau des réseaux de distribution et l’amélioration constante des méthodes de gestion et d’exploitation de la gestion du secteur de l’eau, a-t-il expliqué. La mise en service de la nouvelle conduite d’eau, destinée à alimenter la ville de Médéa et les communes de Benchicao, Ouzera et Tizi-Mahdi, à partir du barrage de Ghrib, dans la wilaya de Ain-Defla, va assurer un apport hydraulique supplémentaire de 12 mille m3/j récupérés du quota qui était destiné, par le passé à la commune de Berrouaghia, alimentée, depuis 2014, par le système de transfert du barrage de Koudiate Acerdoune (Bouira).



La gestion déléguée de l’eau par l’ADE généralisée à l’ensemble des communes



Hocine Necib a déclaré que la gestion déléguée de l’eau par l’Algérienne Des Eaux (ADE) sera généralisée d’ici 2019 à l’ensemble des communes du pays, affirmant que près d’un tiers des communes sont concernées par cette mesure. «Nous nous attelons, avec le concours du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, à finaliser un programme d’intégration des communes, dont la gestion de l’eau échappe au contrôle de l’ADE, permettant d’intégrer, à l’horizon 2019, pas moins de 567 communes à ce système de gestion», a indiqué le ministre, lors d’une visite de travail dans la wilaya de Médéa. L’intégration de ces communes interviendra, selon le ministre, par étapes afin d’éviter toute perturbation dans l’alimentation en eau potable des populations concernées et de permettre la mise à niveau graduelle des réseaux et infrastructures hydrauliques existants au niveau de ces communes. Le financement de cette opération sera pris en charge dans le cadre des Plans communaux de développement et sur le Fonds commun des collectivités locales (FCCL), a-t-il ajouté, soulignant que cet apport financier de l’Etat vient combler le manque de ressources financières auquel est confrontée la majorité de ces communes, et assurer également la maintenance et le bon fonctionnement de l’infrastructure existante.(APS)