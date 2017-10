L’Algérie et les Etats-Unis d’Amérique ont convenu, hier à Alger, de la mise en place en Algérie d’un cluster dédié aux biotechnologies à usage de la santé humaine, à l’issue de l’audience accordée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, à une délégation de l’association des Producteurs pharmaceutiques américains (PhRMA). Dans la perspective d’organiser le futur cluster, les deux parties ont convenu de mettre en place «un groupe de travail et de pilotage qui se réunira début novembre 2017», indique un communiqué du ministère, précisant que ce cluster «se caractérisera notamment par la création de plates-formes de recherche et développement (R&D) devant servir de creuset à la formation et à la R&D dans le domaine de la biotechnologie». Par ailleurs, les deux partenaires «œuvreront à faire un audit pour mieux cerner les actions à entreprendre à l’effet d’améliorer l’attractivité de l’Algérie dans le domaine des essais cliniques, sachant que le pays ne capte actuellement qu’une partie marginale des essais cliniques. Une partie sans rapport aucun avec le potentiel réel du pays», ajoute-t-on de même source.

La présence en Algérie de PhRMA s’inscrit dans le cadre de la visite d’une mission d’hommes d’affaires américains, organisée par le Conseil d’affaires algéro-américain (USABC) et l’ambassade d’Algérie à Washington, précise le ministère, notant que les entretiens avec ce groupe «ont permis de faire le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du mémorandum d’entente signé entre les deux parties à San-Diego en 2014». (APS)