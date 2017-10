La BEA a 50 ans : Des challenges à relever

C’est au cours d’une cérémonie conviviale, que la Banque extérieure d’Algérie (BEA) a fêté, à El-Aurassi, l’événement de sa création il y a un demi-siècle, précisément le 1er octobre 1967.

Une commémoration placée sous le slogan : «50 ans au service du développement et de l’économie». Nombreux sont les invités de marque qui ont rehaussé de leur présence la célébration de ce 50e anniversaire de la BEA, notamment les hauts responsables de l’État en charge du secteur de la finance, à commencer par le ministre M. Abderrahmane Raouya, mais aussi d’autres représentants du gouvernement, respectivement le ministre de l’Énergie, M. Mustapha Guitouni, et celui de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, M. Mohamed Loukal, était également parmi les invités d’honneur du PDG de la BEA, M. Brahim Semid, qui n’a ménagé aucun effort pour faire de la commémoration du 50e anniversaire de la banque, un événement de taille, eu égard, notamment, au profil de ses convives où l’on n’a pu distinguer, outre ceux déjà cités, l’ancien ministre des Finances, M. Hadj Baba Ammi, le président de l’ABEF, M. Boualem Djebbar, en sus de hauts cadres des entreprises, ceux de la Sonatrach, notamment, un des partenaires stratégiques de la BEA, mais aussi des sociétés du domaines industriels, celui du bâtiment, de l’hydrauliques relevant aussi bien du secteur public que privé. La présence de tout ce beau monde est synonyme de l’excellence du réseau relationnel tissé par le BEA pendant 50 ans d’activité, assurément basé sur des rapports de confiance, d’engagements respectés de part et d’autre et haut professionnalisme mutuellement exprimé.



M. Raouya : « La BEA est l’un des fleurons de l’économie nationale »



«Depuis sa création, la Banque extérieure d’Algérie a été destinée au financement des grandes entreprises énergétiques et industrielles du pays», a tenu à rappeler le ministre des Finances, dans une allocution où il a rappelé l’évolution de la BEA et ses prouesses nombreuses, réalisées, grâce, indique M. Raouya, au dévouement des différents responsables qui se sont succédé à sa tête, et qu’il a qualifié de «managers d’exception». «La BEA est l’un des fleurons de l’économie nationale», a-t-il appuyé. Par le biais d’une politique de diversification de son activité, «elle s’est mue en une banque d’une dimension universelle et occupe une place de choix dans le financement de l’économie algérienne», dit encore le ministre des Finances, non sans citer la place de «pivot» qui distingue la BEA à l’échelle nationale et continentale. Exprimant le souhait de voir les performances réalisées par la BEA se consolider davantage, en dépit de la conjoncture particulière que traverse l’économie nationale, le ministre des Finances a assuré de la contribution de l’État au développement du secteur financier algérien, qu’il a qualifié de «vecteur stratégique» pour la redynamisation de l’économie nationale.

En la matière, les banques publiques ont un rôle important a jouer qui s’articule, explique-t-il, autour de la promotion des exportations hors hydrocarbures, la collecte des ressources pour le financement de l’économie, sans oublier l’amélioration nécessaire de leurs prestations. Pour sa part, le Gouverneur de la Banque d’Algérie a souligné qu’en l’espace d’un demi-siècle, la BEA «a réussi ses grands challenges». Rappelant que lui-même est passé de PDG de cette banque durant une période de 11 ans, à celle de Gouverneur de la Banque d’Algérie, il a soutenu en outre que c’est bel et bien le statut d’une offre de financement diversifiée et une vocation internationale de mieux en mieux réaffirmée qui ont ouvert la voie à la BEA pour consacrer plusieurs réussites, les unes succédant aux autres, au fil des années.

Une des performances citées par M. Loukal a trait à la progression du capital social de la Banque, qui est passé de 24,5 milliards de DA, en 2001, à 150 milliards de DA, en 2015. Une telle augmentation a été réalisée par incorporation des résultats propres de la BEA, tient à préciser M. Brahim Semid, le Pdg de la banque. Dans son intervention chiffrée, les performances de celles-ci ont été mises en exergue, non seulement sur le volet de l’augmentation de son capital social, mais aussi celles relatives à la masse de bilan en hausse de 73% de 2006 à 2016, les fonds propres qui culminaient à 70,2 milliards de dinars, en 2006, pour atteindre, en 2016, un montant de 294,1 milliards de DA, sans oublier les résultats nets de la BEA, passés de 6,3 milliards de dinars en 2006, pour dépasser le seuil de 34 milliards de DA, en 2016.

Karim Aoudia