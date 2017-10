Financement non conventionnel : Un besoin de 570 milliards de dinars sur 5 ans

«La valeur financière que la Banque d'Algérie prêtera au Trésor public pour financer l'économie nationale sur cinq ans est estimée à 570 milliards de dinars», a révélé le président de la commission des finances et du budget de l’Assemblé populaire nationale. S’exprimant, hier sur les ondes de la radio algérienne, dans l'émission «Daïf el-sabah» (invité de la matinée) de la Chaîne I, M. Toufik Tarouch a fait savoir que cette somme s’inscrit dans le cadre du financement non conventionnel, affirmant, à ce propos, que cette sera octroyé au Trésor public sans intérêts ni bénéfices. «Cette opération vise, avant et après tout, la relance de l’économie nationale», a-t-il affirmé.

Le député a indiqué que le recours à ce genre de financement est une nécessité, surtout avec la conjoncture économique difficile, et justifiant cela aussi par la situation peu reluisante des finances du pays par la seule dégringolade des prix du pétrole, et ce depuis 2014. Par ailleurs, M. Tarouch a fait remarquer que le projet de loi sur la monnaie et le crédit sera soumis jeudi à l'Assemblée populaire nationale (APN), pour examen, tandis que la séance de vote est prévue pour dimanche.

«Il a été décidé la reprise des séances plénières, jeudi 5 octobre, à travers la présentation du projet de loi complétant l'ordonnance no 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, et son examen le jour même, ainsi que vendredi et samedi prochains, tandis que la séance de vote est prévue dimanche 8 octobre», a-t-il dit.

Il a souligné que cette loi est riche et représente, «à l'heure actuelle, l’alternative contre l’endettement extérieur qui éviterait au gouvernement le recours au Fonds monétaire international, qui impose des conditions difficiles», a-t-il dit. Il a également appelé les partenaires à discuter du niveau du comité des finances et à consulter des experts économiques qui ont convenu que l'économie nationale ne serait pas affectée à l'étape actuelle. Il a souligné que l'argent emprunté s'adressera aux investissements, et non à la consommation. L’intervenant a salué le contenu de projet de loi sur la monnaie et le crédit, après avoir écouté attentivement les arguments présentés par les experts.

Ces derniers ont, en effet, assuré que cela n’aura aucun effet négatif sur l’économie, dans le contexte actuel.

Il a suggéré, cependant, que le projet de loi soit enrichi de nouvelles mesures visant à améliorer les services bancaires afin de relancer une nouvelle dynamique bancaire. Évoquant le projet de loi de finances (PLF) 2018, M. Toufik Tarouch a affirmé que la loi préservera le caractère social de l’État, et qui ne recèle aucunement de lourdes augmentations pouvant avoir un impact sur le pouvoir d’achat du citoyen.

Il cite, cependant, quelques exceptions à l’image des augmentation mineures touchant l'essence par exemple. Pour rappel, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait déclaré, jeudi dernier à l'APN, que le budget de fonctionnement prévu pour l'exercice 2018 ne serait pas augmenté, et ce contrairement au budget d'équipement qui sera revu à la hausse du fait de l'augmentation du coût des projets de développement des communes et des crédits du Fonds spécial du Sud et des Hauts Plateaux, ainsi que l'assainissement des dettes des entreprises. Le gouvernement prévoit aussi l'introduction des chèques islamiques dans le Trésor public, au titre du projet de loi de finances pour 2018.

Sarah A. Benali Cherif