Regard : Quand l’environnement nous sauve

Les animaux se redressent en ce jour bien particulier. Quels que soient leur gabarit et leur espèce, ils ne peuvent que savourer, à leur manière, bien entendu, cette victoire, «arrachée», à coup de mille et un sacrifice qui ont pris l’allure de braconnage, parfois, et de trafic illégal d’espèces protégées ou carrément en voie d’extinction. Ils ont aussi leur journée qui incite sans doute à aimer, protéger et prendre soin, tout simplement, de ces être vivants qui font partie de notre monde. La nature, cela va de soi, est une source inestimable de découvertes et de solutions à même de changer le cours de notre vie. Aujourd’hui, la biodiversité animale a, prouvé son efficacité dans tous les domaines et pas seulement sur le plan environnemental ou écologique. Il serait incongrue et même criminel de tourner le dos à ces écosystèmes qui nous rendent énormément service avant d'avoir voulu ou pu en bénéficier pour la simple et unique raison que préserver la biodiversité, c'est aussi et surtout préserver l'avenir de l'humanité. L’environnement, c’est clair comme l’eau de roche, ne peut être séparé des autres domaines dont l’influence de l’un sur l’autre est désormais prouvée, au point de ne plus laisser de doute sur cette étroite corrélation entre dame nature élargie même à l’efficacité économique ou encore à l’amélioration du rendement agricole. Nous sommes loin d’être fervents défenseurs des animaux, mais il est plus que temps de prendre conscience que notre planète n’est plus comme avant. Elle perd de plus en plus ses ressources naturelles, à l’heure d’une pollution industrielle qui prend de l’ampleur au niveau mondial et dont malheureusement ce sont les pays pauvres qui paient les conséquences fâcheuses et désastreuses. Les effets des changements climatiques, la disparition d’espèces et l’amenuisement de la ressource en eau, devraient suffire pour nous rapprocher davantage de notre environnement et de se préoccuper du sort de tous ces écosystèmes synonyme de vie sur terre.

Samia D.